Piantedosi e la Lega Serie A: “Polemiche infondate e strumentali, bastava saper programmare”

Il ministro dell'Interno al Messaggero: "Non ci voleva molto ma non è stato fatto. Prefettura e Questura hanno preso una decisione di buon senso per assicurare l'ordine pubblico"

Il Messaggero intervista il ministro dell’Interno Piantedosi che ovviamente difende la decisione della prefettura di Roma di rinviare il derby a lunedì sera. Ovviamente l’ordine pubblico se ne infischia del fatto che la Serie A giocherà in contemporanea e quindi vanno spostate altre quattro partite, quelle che riguardano le squadre interessate alla lotta Champions ossia Napoli Milan Juventus Como.

Il ministro Piantedosi sottolinea che la Lega Serie A sapeva al momento dei calendari che domenica ci sarebbe stata la finale degli Internazionali di tennis e che quindi è stata una programmazione sbagliata. Nessun accenno all’attacco che la Lega Serie A ha mosso a Prefetture e Questure accusandole di interventismo. Né ovviamente alla prosopopea di De Siervo amministratore delegato della Lega Serie A.

Piantedosi: “non ci voleva molto per eliminare il problema ma non è stato fatto”

Ecco le parole di Piantedosi al Messaggero:

“Guardi, Prefettura e questura di Roma, d’intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buonsenso per gestire nelle migliori condizioni l’ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza – Internazionali di tennis e il derby della capitale – poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l’unica soluzione percorribile”.

E ancora:

“Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli Internazionali di tennis – una manifestazione sempre più importante a livello mondiale – e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all’interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo”.