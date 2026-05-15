Sanchez difende Yamal: “Ha espresso la solidarietà per la Palestina che provano milioni di spagnoli”

Il Primo ministro spagnolo su X: "Chi considera che sventolare la bandiera di uno Stato significhi ‘incitare all’odio’ o ha perso il senno oppure è stato accecato dalla propria ignominia

Che Lamine Yamal che sventola la bandiera della Palestina fosse destinato a creare un caso diplomatico era scontato, come “morte e tasse”, e infatti così è stato. Ieri il ministro della Difesa israeliano Katz ha duramente attaccato il fuoriclasse spagnolo, accusandolo di fomentare odio contro Israele. Non è mancata la risposta di Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo, che ha difeso il numero 10 blaugrana.

Pedro Sánchez difende Yamal: le sue parole

Su X:

“Chi considera che sventolare la bandiera di uno Stato significhi ‘incitare all’odio’ o ha perso il senno oppure è stato accecato dalla propria ignominia. Lamine ha semplicemente espresso la solidarietà per la Palestina che provano milioni di spagnoli. Un altro motivo in più per essere orgogliosi di lui.”

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia. Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

Un sostegno unanime

Il fuoriclasse spagnolo ha ovviamente ricevuto un sostegno unanime e al ministro Katz è stato fatto notare come Yamal non stesse fomentando alcun tipo di odio. Un quasi 19enne che ha le spalle larghe per prendere le proprie posizioni è notevole.