Il ministro della difesa israeliano attacca Yamal: “Fomenta odio contro Israele”
Su X: "Mi aspetto che un club grande e rispettato come il Barcellona prenda le distanze da queste dichiarazioni". Il fuoriclasse spagnolo aveva sventolato una bandiera della Palestina sul bus del Barcellona
Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, ha attaccato duramente Lamine Yamal su X. Secondo quanto affermato dal politico israeliano sul social, il giovane fuoriclasse spagnolo che ha sventolato la bandiera della Palestina sul bus scoperto del Barcellona fomenterebbe odio verso Israele.
L’attacco a Yamal
Si legge su X:
“Lamine Yamal ha scelto di incitare contro Israele e di fomentare l’odio mentre i nostri soldati combattono contro l’organizzazione terroristica Hamas, un’organizzazione che ha massacrato, violentato, bruciato e assassinato bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre.