Il ministro della difesa israeliano attacca Yamal: “Fomenta odio contro Israele”

Su X: "Mi aspetto che un club grande e rispettato come il Barcellona prenda le distanze da queste dichiarazioni". Il fuoriclasse spagnolo aveva sventolato una bandiera della Palestina sul bus del Barcellona

Il ministro della difesa israeliano attacca Yamal: “Fomenta odio contro Israele”

Pre Barcellona 18/03/2026 - Champions League / Barcellona-Newcastle / foto Pressinphoto/Image Sport nella foto: Lamine Yamal

Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, ha attaccato duramente Lamine Yamal su X. Secondo quanto affermato dal politico israeliano sul social, il giovane fuoriclasse spagnolo che ha sventolato la bandiera della Palestina sul bus scoperto del Barcellona fomenterebbe odio verso Israele.

L’attacco a Yamal

Si legge su X:

“Lamine Yamal ha scelto di incitare contro Israele e di fomentare l’odio mentre i nostri soldati combattono contro l’organizzazione terroristica Hamas, un’organizzazione che ha massacrato, violentato, bruciato e assassinato bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre.

Chi sostiene questo tipo di messaggi dovrebbe chiedersi: considera questo umanitario? È morale?

Come Ministro della Difesa dello Stato di Israele, non resterò in silenzio di fronte all’incitamento contro Israele e contro il popolo ebraico.
Mi aspetto che un club grande e rispettato come il Barcellona prenda le distanze da queste dichiarazioni e chiarisca, in modo inequivocabile, che non c’è spazio per l’incitamento né per il sostegno al terrorismo.”

Ovviamente nei commenti il sostegno a Yamal è stato più che unanime.

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