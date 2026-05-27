Romano: “Italiano ha dato apertura totale, ma Manna lavora su Allegri da settimane”
L'esperto di mercato fa il punto sulla panchina azzurra a Time2Play. La decisione è attesa a stretto giro: Manna spinge per l'ex Juve, ma il presidente è tentato dall'ex Fiorentina.
Aurelio De Laurentiis ha fretta di archiviare la pratica per far ripartire il progetto tecnico dopo il burrascoso addio di Antonio Conte. La volata finale, come ampiamente documentato in questi giorni, si è ridotta a un testa a testa tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.
A confermare lo stato dell’arte e a svelare le dinamiche interne alla dirigenza azzurra è Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato, parlando ai microfoni del portale Time2Play, ha delineato il quadro esatto delle manovre in corso, riportando la disponibilità totale di Italiano e il lavoro sottotraccia per arrivare all’ex tecnico della Juventus.
Di seguito le dichiarazioni del giornalista:
“Il Napoli invece ha salutato Antonio Conte e sta spingendo per chiudere per il sostituto già in settimana: Vincenzo Italiano ha dato apertura totale, incontro positivo a Roma mentre resiste la candidatura di Max Allegri come altro nome in corsa. Il ds del Napoli Manna da settimane è al lavoro sul nome di Allegri per sostituire Conte, ma Italiano tenta De Laurentiis che prenderà una decisione a brevissimo giro. Dove andrà Conte? Ad oggi, nessun contatto con il Milan nonostante le voci e gli scenari sulla Nazionale siano tutti da verificare appena si scoprirà la scelta sul presidente federale. Roberto Mancini ha dato apertura, a Conte un ritorno in azzurro piacerebbe, ma i tempi non sono ancora maturi”.
La scelta di Manna e la tentazione di ADL
La sintesi di Romano fotografa con lucidità la situazione a Castel Volturno. Da una parte c’è il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, che da settimane tesse la tela per portare sulla panchina del Maradona il pragmatismo e l’esperienza di Massimiliano Allegri, un profilo di garanzia assoluta. Dall’altra c’è la forte tentazione di Aurelio De Laurentiis, storicamente affascinato dal calcio propositivo e dal 4-3-3, che ha registrato con favore la totale apertura di Vincenzo Italiano durante il recente summit romano.
La decisione definitiva arriverà a brevissimo. Nel frattempo, per chiudere il cerchio, Romano fa luce anche sul futuro di Antonio Conte: allontanate le voci di un approdo al Milan, per l’ex allenatore del Napoli prende quota l’ipotesi romantica di un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana, sebbene i tempi (legati anche alle vicende politiche della Federazione e alla figura di Mancini) non siano ancora del tutto maturi.