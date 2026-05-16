Per il Guardian, l’odio che circonda l’Arsenal è una reazione alla noia del suo modo di giocare

Burnley già retrocesso e Crystal Palace in infradito: queste le due partite che separano l’Arsenal dalla tanto agognata Premier League, che manca dal 2003/04. Stavolta, per il sommo fastidio del resto d’Albione, i Gunners sono davvero vicinissimi. Ecco, ma perché questo fastidio? Certo, quello dei rivali è comprensibile, ma quello nei confronti dell’Arsenal sembra essere un sentimento molto più forte e radicato, tanto che, come scrive il Guardian, per alcuni vedere vincere il City (ancora in corsa e a -2) e il Psg in finale di Champions significherebbe “far vincere il calcio”. Vale la pena approfondire.

Perché l’Arsenal è così tanto odiato?

Si legge sul Guardian:

“Il punto di partenza evidente è: la gente odia davvero l’Arsenal? La risposta è sì, lo fa. Vale la pena cercare di capire perché. La spiegazione più semplice è che si tratta di una reazione al modo in cui gioca, che può risultare noioso e farraginoso, basato sulla difesa di squadra e sui dettagli dei calci piazzati.

E dunque? Cosa ci sarebbe di male? Nulla. I Gunners non stanno barando, si sono semplicemente adattati meglio alla permissività su certi tipi di contatto nei calci piazzati.

Il problema Arteta

Il Guardian sposta il focus su Arteta:

Perché la gente prova rabbia nei suoi confronti? Più ovviamente è una reazione al modo in cui salta e si agita davanti alle telecamere, troppo vicino al campo, intralciando le rimesse laterali, buttandosi nello spettacolo. Ma ancora una volta, sta principalmente urlando ai propri giocatori. Non sta rimproverando gli arbitri o facendo spettacolo alla Simeone.

Il resto del problema Arteta: non è “cool”. C’è una profonda goffaggine nei suoi tentativi di gestire l’immagine, di controllare e rendere “divertente” l’essere una squadra rilassata e spensierata.

Un club borghese?

Infine, l’analisi si sposta sul piano strutturale, ipotizzando un’ostilità legata anche al fatto che Londra sia una città spesso detestata. L’Arsenal è il club più londinese di tutti: ha un’immagine borghese e un po’ compiaciuta, ma allo stesso tempo appare anche tormentato e trionfalista.

La chiosa ha un che di poetico:

Alla fine è difficile evitare la conclusione più semplice: oggi le persone amano semplicemente odiare.