Il Manchester City conquista l’ottava Fa Cup della sua storia: Chelsea battuto 1-0

Sognando di portare a termine la clamorosa rimonta in Premier ai danni dell’Arsenal, portarsi a casa un trofeo comunque non fa male. Soprattutto se quel trofeo è una Fa Cup. La banda di Guardiola vince di corto muso contro il Chelsea grazie a una prodezza di attacco di Semenyo, che ha ripagato le 65 milioni di sterline sborsate dai Citizens per accaparrarselo dal Bournemouth a gennaio. I dettagli.

Il Manchester City si aggiudica la Fa Cup

Con Trafford, Semenyo, Rodri, Bernardo Silva e Marmoush in campo, e Cherki inizialmente escluso, a sostegno di Haaland e Doku, la formazione di Guardiola ha creato le occasioni più pericolose nella prima frazione. Doku ha dato il primo segnale già al 7’, mentre dopo una fase di controllo del gioco il City era anche riuscito a segnare con Haaland, rete poi annullata per offside di Nunes al 27’. Nel finale del primo tempo il centravanti norvegese ha nuovamente impegnato Sánchez con un intervento difficile (44’).

Il secondo tempo

Nella ripresa, con Cherki entrato al posto di un Marmoush poco incisivo, la gara sembrava potersi inclinare leggermente a favore dei londinesi. Un episodio in area tra Khusanov e João Pedro ha generato proteste, ma l’arbitro ha lasciato proseguire senza assegnare il rigore (67’). Il match faticava a trovare ritmo, fino a quando una grande azione di Haaland ha liberato Semenyo, bravo a finalizzare con un colpo spettacolare di tacco, superando Sánchez e portando avanti il City al 72’. La risposta del Chelsea è stata immediata, con Fernández vicino al pari subito dopo (73’).

Nel finale la partita si è accesa: Neto ha avuto una buona chance ma ha trovato Trafford pronto alla parata (80’). Poco dopo, il Chelsea ha rischiato ancora su una conclusione ravvicinata di Cherki, preceduta da un intervento decisivo di Hato su Haaland (85’). Nonostante la pressione finale degli avversari, il Manchester City ha resistito e ha portato a casa una vittoria di misura.