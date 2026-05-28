Per Cronache di Spogliatoio De Laurentiis avrebbe scelto Allegri

"Fra le varie ragioni che avrebbero portato De Laurentiis a scegliere Allegri c'è la continuità del modulo (3-5-2) e l'abilità dell'allenatore nella comunicazione e nella gestione del gruppo".

Per Cronache di Spogliatoio De Laurentiis avrebbe scelto Allegri

AC Milan's Italian coach Massimiliano Allegri looks on ahead of the Italian Serie A football match between AC Milan and Atalanta Bergamo at San Siro Stadium in Milan on May 10, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Massimiliano Allegri sarebbe il prescelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Vincenzo Italiano l’alternativa. Così scrive su X Cronache di Spogliatoio che si sbilancia, e non poco.

L’ex tecnico del Milan non è riuscito a centrare con i rossoneri la qualificazione in Champions, ma – secondo loro – il patron degli azzurri sarebbe ugualmente convinto di affidare a lui la panchina del Napoli per la prossima stagione.

Italiano

Allegri vicino alla panchina del Napoli

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio su X:

Fra le varie ragioni che hanno portato De Laurentiis a scegliere Allegri c’è sicuramente il modulo: il 3-5-2 che garantirebbe continuità e rispetterebbe le caratteristiche della rosa. Inoltre, fra i fattori, c’è l’abilità dell’allenatore nella comunicazione e nella gestione del gruppo.

Con il tecnico, aveva dichiarato in precedenza Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo per un contratto biennale da 5 milioni l’anno; Allegri avrebbe deciso di ridursi lo stipendio, perché di solito oscilla sui 6 milioni.

Oggi c’è il summit tra Italiano e il Bologna. Vedremo poi quale sarà la scelta definitiva di De Laurentiis nelle prossime ore.