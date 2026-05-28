Per Cronache di Spogliatoio De Laurentiis avrebbe scelto Allegri
"Fra le varie ragioni che avrebbero portato De Laurentiis a scegliere Allegri c'è la continuità del modulo (3-5-2) e l'abilità dell'allenatore nella comunicazione e nella gestione del gruppo".
Massimiliano Allegri sarebbe il prescelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Vincenzo Italiano l’alternativa. Così scrive su X Cronache di Spogliatoio che si sbilancia, e non poco.
L’ex tecnico del Milan non è riuscito a centrare con i rossoneri la qualificazione in Champions, ma – secondo loro – il patron degli azzurri sarebbe ugualmente convinto di affidare a lui la panchina del Napoli per la prossima stagione.
Allegri vicino alla panchina del Napoli
Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio su X:
Fra le varie ragioni che hanno portato De Laurentiis a scegliere Allegri c’è sicuramente il modulo: il 3-5-2 che garantirebbe continuità e rispetterebbe le caratteristiche della rosa. Inoltre, fra i fattori, c’è l’abilità dell’allenatore nella comunicazione e nella gestione del gruppo.
Max Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli: dopo l’addio di Conte, è lui l’obiettivo numero uno di De Laurentiis.#cronachedispogliatoio pic.twitter.com/MigM6WnuPk
— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) May 28, 2026
Con il tecnico, aveva dichiarato in precedenza Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo per un contratto biennale da 5 milioni l’anno; Allegri avrebbe deciso di ridursi lo stipendio, perché di solito oscilla sui 6 milioni.
Oggi c’è il summit tra Italiano e il Bologna. Vedremo poi quale sarà la scelta definitiva di De Laurentiis nelle prossime ore.