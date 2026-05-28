Allegri o Italiano? Il Napoli oggi deciderà su chi puntare, c’è il doppio accordo (Di Marzio)

Gli azzurri hanno l'accordo con entrambi i tecnici. Allegri ha sempre guadagnato intorno ai 6 milioni a stagione, invece con il Napoli l’accordo biennale dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni l'anno.

Max Allegri o Vincenzo Italiano? Oggi la scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il nuovo allenatore che sostituirà Antonio Conte la prossima stagione. L’ex Milan sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio e c’è già un accordo biennale. Per quanto riguarda il tecnico del Bologna, invece, oggi terrà il summit col club rossoblù e con lui l’accordo è di un contratto triennale.

Il Napoli oggi sceglie tra Allegri e Italiano

Come dichiarato da Gianluca Di Marzio:

“Allegri ha continuato i contatti nella giornata di ieri per sistemare un po’ l’accordo biennale, sacrificando anche qualcosa a livello economico: di solito Allegri ha sempre guadagnato intorno ai 6 milioni a stagione, invece con il Napoli l’accordo biennale dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 a stagione, quindi 10 totali. Adesso sul tavolo di Chiavelli e di Aurelio De Laurentiis, portati da Manna, ci sono tutti e due i dossier con entrambi gli accordi economici e quindi sarà il presidente a dover fare la scelta se affidarsi ad Allegri o a Vincenzo Italiano“.