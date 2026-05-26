L’incontro con Italiano è andato bene, è lui la prima scelta del Napoli (Pedullà)
Il Bologna sapeva dell'incontro. Giovedì l'incontro di Italiano con il club di Saputo, dopodiché sarà Napoli. Allegri è solo un piano di emergenza
Nel calcio dei segreti di Pulcinella, non si sfugge all’occhio indiscreto del calciomercato, specialmente se decidi di organizzare i tuoi summit in una delle zone più battute della Capitale. Il casting di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli sembra aver finalmente partorito il suo vincitore, con tanto di coordinate geografiche a fare da sfondo all’accelerata decisiva.
A fornire i dettagli dell’operazione è Alfredo Pedullà, che attraverso i suoi canali ha ricostruito le ultime, frenetiche ore del valzer delle panchine. Il contesto è quello della Roma nord: Vincenzo Italiano è stato avvistato in un noto albergo in zona Ponte Milvio. Un indizio che, incrociato con le indiscrezioni dei giorni scorsi, equivale a una prova schiacciante. Il tecnico, reduce dall’esperienza con il Bologna, ha incontrato la dirigenza azzurra.
Alcune cose a margine
1) L’incontro è andato bene. Oggi #Italiano resta la prima scelta del #Napoli (da ieri)
2) Il #Bologna era a conoscenza. Adesso l’allenatore incontrerà il club entro 48 ore, prevedibilmente giovedì. Ha già comunicato l’intenzione. Ma bisogna aspettare i… https://t.co/nw2AqMEI3j
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 26, 2026
Scrive Pedullà:
1) L’incontro è andato bene. Oggi #Italiano resta la prima scelta del #Napoli (da ieri)
2) Il #Bologna era a conoscenza. Adesso l’allenatore incontrerà il club entro 48 ore, prevedibilmente giovedì. Ha già comunicato l’intenzione. Ma bisogna aspettare i tempi tecnici e il summit per rispetto verso il suo attuale club
3) Altri nomi, a partire da #Allegri, vanno tenuti in considerazione come eventuali piani di emergenza
Il summit romano e la scelta fatta
Le notizie che filtrano a margine del blitz capitolino sono chiarissime. L’incontro è andato bene, le parti si sono parlate e annusate, confermando le sensazioni della vigilia. Oggi Vincenzo Italiano è, in modo netto e inequivocabile, la prima scelta del Napoli. La gerarchia anticipata ieri ha trovato solide conferme davanti a un caffè (o a un pranzo) sulle sponde del Tevere. Ora, come sottolinea l’esperto di mercato, tutto dipende dalla limatura degli accordi finali.
Il garbo istituzionale con il Bologna
L’allenatore ha già fatto filtrare le sue intenzioni in Emilia.
Tuttavia, il calcio impone i suoi stanchi riti istituzionali. Pedullà precisa che bisognerà aspettare i tempi tecnici e il consueto summit di fine rapporto (o di mancato inizio) per mero rispetto verso il club felsineo. L’incontro definitivo tra Italiano e la dirigenza del Bologna avverrà entro 48 ore, verosimilmente nella giornata di giovedì, per mettere la parola fine a un matrimonio mai davvero sbocciato e liberare definitivamente il tecnico in direzione Castel Volturno.
Il declassamento di Max Allegri
E gli altri candidati? Quelli che fino a quarantotto ore fa sembravano in pole position assoluta? La ruota gira in fretta. Il nome di Massimiliano Allegri, a lungo accarezzato da De Laurentiis e pompato da mezza stampa nazionale come l’uomo forte per la rifondazione, è scivolato prepotentemente in secondo piano. Le indicazioni di Pedullà non lasciano spazio a interpretazioni: l’ex tecnico della Juventus, insieme agli altri profili sondati in queste settimane, va ormai tenuto in considerazione esclusivamente come eventuale piano di emergenza. Un lussuoso paracadute nel caso in cui, per qualche motivo imponderabile, gli accordi con Italiano dovessero improvvisamente saltare.
Ma al netto dei colpi di teatro, a cui De Laurentiis ci ha ampiamente abituato, il dado sembra davvero tratto. E porta dritto al 4-3-3 del tecnico di origini siciliane.