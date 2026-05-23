Napoli Primavera retrocesso in Serie B, sconfitta 3-0 ai play-out contro il Cagliari

Azzurrini sconfitti in casa. L'autogol di Eletto, la rete di Mendy e il rigore segnato da Costa condannano la squadra di Dario Rocco alla retrocessione.

Il Napoli Primavera retrocede in seconda divisione dopo il play-out perso 3-0 contro il Cagliari allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. L’autogol di Eletto e le reti di Mendy e Costa condannano gli azzurrini, che salutano la Primavera 1 dopo una sola stagione da neopromossi.

Napoli Primavera retrocesso

“Non è andata come speravamo, ma il vostro sostegno è stato splendido. Grazie ai nostri tifosi”, ha scritto la società sui profili social ufficiali.

Non è andata come speravamo, ma il vostro sostegno è stato splendido. Grazie ai nostri tifosi 💙#NapoliPrimavera pic.twitter.com/p6oNUafeGk — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2026

Il Napoli non è riuscito a ribaltare il 2-0 del primo tempo dei rossoblù, sul finale di gara è arrivato il calcio di rigore che ha condannato gli azzurrini.

La squadra guidata da Dario Rocco aveva chiuso il campionato Primavera 1 con dieci vittorie, dieci pareggi e diciotto sconfitte, al 17esimo posto a quota 40 punti.