Napoli, Pedullà conferma che Italiano è a Roma: è lui in pole position
Il giornalista conferma che è lui in testa alla gerarchia. Lo scoop del giornalista Massimo D'Alessandro su Italiano a Roma con l'agente e l'avvocato e la domanda: incontrerà De Laurentiis?
Riporta Pedullà:
“Vincenzo Italiano avvistato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio. Oggi la gerarchia per la panchina del Napoli resta quella anticipata ieri. Il Bologna sa che l’allenatore può fare scelte diverse. Ora dipende dagli accordi.”
Ieri, lo stesso Pedullà aveva detto:
“Il Napoli aspetta vertice Italiano–Bologna, oggi nuovi contatti indiretti. Su Allegri riflessioni profonde dopo quanto accaduto ieri: Max è un’idea da non trascurare, ma almeno IN QUESTE ORE insegue. Iraola non è oggi una possibilità concreta”
Più chiaro di così.
Italiano, piovono conferme
Nel frattempo, anche lo stesso Di Marzio:
“Proseguono i contatti sia con Vincenzo Italiano che con Massimiliano Allegri, che non rientra più nei piani del Milan del futuro dopo la mancata qualificazione Champions. Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore per il Napoli che verrà. Al momento, l’attuale allenatore del Bologna avanza fortemente, ma Allegri resiste come favorito.”
Dunque, probabilmente sarà solo questione di ore e sapremo con certezza chi prenderà la non facile eredità di Antonio Conte.
Senza dimenticare lo scoop di giornata del giornalista di Radio Crc Massimo D’Alessandro che è stato il primo a dare la notizia di Italiano che ha pernottato a Roma con l’agente e l’avvocato.