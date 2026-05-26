Italiano a Roma per incontrare De Laurentiis

La notizia è del giornalista Massimo D'Alessandro. È a Roma con il suo agente e il suo avvocato. De Laurentiis sembra aver rotto gli indugi, non se la sente di andare contro la piazza

Vincenzo Italiano è a Roma per incontrare Aurelio De Laurentiis. Il tecnico del Bologna ha pernottato a Roma con il suo agente e il suo avvocato. E in mattinata incontrerà il presidente del Napoli che sembra quindi aver rotto gli indugi. Adl ha deciso di puntare sull’allentaore del Bologna fortemente voluto dalla piazza.

La notizia è stata data dal giornalista napoletano Massimo D’Alessandro che lavora a Radio Crc.

Vincenzo Italiano è a Roma. Ha dormito nella Capitale ed è in compagnia dell’avvocato Francesco Caliandro e dell’agente Diego Nappi. Appuntamento con ADL in mattinata?

Le pressioni della piazza per Italiano e contro Allegri

De Laurentiis ormai con il passare degli anni è molto sensibile alla piazza. Non se la sente più di affrontare battaglie. Lo comprendiamo. Il nome di Allegri è considerato il male del Napoli.

Italiano è un tecnico che da sempre piace al presidente. Il suo è un gioco contemporaneo che magari a Napoli potrebbe anche risultare vincente. In Europa ha sempre fatto bene, sia pure in Conference League, con due finali (entrambe perse). Male invece in Champions ma onestamente il Bologna in Champions è davvero il gioco “Trova l’intruso”.

Ore calde quindi per il passaggio del tecnico dal Bologna al Napoli.