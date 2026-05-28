Napoli, Italiano forse ancora un filo avanti (Sky Sport)

Prosegue il testa a testa per la panchina del Napoli. Volata azzurra l’ha definita Massimo Ugolini che sta seguendo il caso per Sky Sport 24.

In collegamento, Ugolini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, partendo dall’incontro che è in corso tra Vincenzo Italiano e il Bologna.

Le strade di Italiano e del Bologna si separeranno a prescindere,

“Le strade di Italiano e del Bologna si separeranno a prescindere, però è chiaro che il definitivo divorzio sarebbe un ulteriore passo avanti. Sul tavolo di Aurelio De Laurentiis ci sono gli accordi sia con Italiano sia con Allegri. Allora perché quest’attesa? Innanzitutto perché il tecnico del Bologna deve ancora concludere formalmente la sua esperienza col club rossoblù. L’altra domanda è: perché continua a circolare il nome di Allegri? Perché il presidente del Napoli ha voluto aspettare che si placasse il polverone sul tecnico livornese dopo la mancata qualificazione Champions col Milan e il successivo esonero. Magari con Allegri bisognerebbe ancora limare qualche cosa”.

Ieri Allegri ha guadagnato qualche posizione, l’altroieri era in netto ritardo

Prosegue Ugolini:

“Ieri l’altro italiano sembrava in netto vantaggio, ieri Allegri ha guadagnato qualche posizione. Resta un testa a testa. Italiano forse è ancora un filo avanti, ma facciamo cronaca e aspettiamo l’esito dell’incontro col Bologna”.

Da studio Sara Benci fa una sua osservazione: “Nel caso in cui De Laurentiis dovesse scegliere Allegri, Italiano potrebbe diventare un nome per la panchina del Napoli”.