Napoli, De Laurentiis accelera per Allegri: pronto biennale

Di Marzio: "i segnali positivi emersi nella giornata di ieri si sono trasformati in contatti sempre più frequenti e concreti"

Il sorpasso pare essere avvenuto. De Laurentiis ha mollato gli ormeggi e ha puntato con decisione su Massimiliano Allegri che – diciamolo – nettamente la miglior scelta possibile per il Napoli. Chi guida un’azienda, deve scegliere la soluzione più affidabile e meno rischiosa. Il Napoli ha la squadra perfetta per Max Allegri che già nel 2014, alla Juventus, subentrò ad Antonio Conte tra la disperazione e la violenza dei tifosi juventini che non lo volevano. Una situazione simile a quella che si respira oggi sui social con tanti tifosi che strepitano perché, al fondo, a Napoli non amano vincere.

Allegri, lo scatto del club può essere essere quello decisivo

Scrive Gianluca Di Marzio:

“Dopo le valutazioni serrate delle scorse ore, la dirigenza azzurra ha deciso di puntare con forza su Massimiliano Allegri. Lo scatto del club vuole essere quello decisivo, con la volata a due che vede ora l’ex allenatore del Milan in vantaggio per sedersi sulla panchina del Maradona rispetto a Vincenzo Italiano”.

I segnali positivi erano emersi già nella giornata di ieri

E ancora:

“I segnali positivi emersi nella giornata di ieri si sono trasformati in contatti sempre più frequenti e concreti. Aurelio De Laurentiis, supportato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli e dal direttore sportivo Giovanni Manna, ha impresso un’accelerazione importante alla trattativa. In queste ore, le parti lavoreranno in maniera serrata per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L’obiettivo della dirigenza è quello di blindare un’intesa di massima che, come impostato nei colloqui precedenti, dovrebbe basarsi su un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028”.