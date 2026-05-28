Ora Allegri è decisamente più avanti rispetto a Italiano (Sky Sport)

Sembra cambiata la tendenza. Da Pedullà a Sky Sport, De Laurentiis ha invertito la gerarchia: ora Acciughina è dato in vantaggio

Ora Allegri è decisamente più avanti rispetto a Italiano (Sky Sport)

Db Bologna 03/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Bologna-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri

Anche Sky Sport dice che si sono invertite le posizioni. In questo momento, dice Massimo Ugolini, Allegri è avanti rispetto a Italiano.

Ecco le parole di Ugolini:

“L’ex allenatore del Milan è un passo avanti a Vincenzo Italiano nelle preferenze di De Laurentiis. Oggi sono stati compiuti passi significativi verso Massimiliano Allegri che è in questo momento decisamente più avanti rispetto a Italiano. Oggi non ci sarà la firma del contratto”.

 

Ne ha scritto Alfredo Pedullà su X.

Il retroscena: ADL non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata – a prescindere – su Allegri è stata netta. Presto tireremo le somme.

E ancora:

Allegri resta un passo avanti per diventare il nuovo allenatore del Napoli a prescindere dal futuro di #Italiano lontano dal #Bologna (ufficiale). Confermata esclusiva di poco fa.

 

Il Napoli ha tenuto nuovi colloqui diretti con Massimiliano Allegri questa mattina. Il presidente De Laurentiis e il direttore Manna entrambi coinvolti.

Allegri ha confermato la sua disponibilità ad accettare un contratto biennale se il Napoli lo sceglierà.