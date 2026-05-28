Ora Allegri è decisamente più avanti rispetto a Italiano (Sky Sport)
Sembra cambiata la tendenza. Da Pedullà a Sky Sport, De Laurentiis ha invertito la gerarchia: ora Acciughina è dato in vantaggio
Anche Sky Sport dice che si sono invertite le posizioni. In questo momento, dice Massimo Ugolini, Allegri è avanti rispetto a Italiano.
Ecco le parole di Ugolini:
“L’ex allenatore del Milan è un passo avanti a Vincenzo Italiano nelle preferenze di De Laurentiis. Oggi sono stati compiuti passi significativi verso Massimiliano Allegri che è in questo momento decisamente più avanti rispetto a Italiano. Oggi non ci sarà la firma del contratto”.
Ne ha scritto Alfredo Pedullà su X.
Il retroscena: ADL non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata – a prescindere – su Allegri è stata netta. Presto tireremo le somme.
E ancora:
Allegri resta un passo avanti per diventare il nuovo allenatore del Napoli a prescindere dal futuro di #Italiano lontano dal #Bologna (ufficiale). Confermata esclusiva di poco fa.
🚨🔵 Napoli have held new direct talks with Massimiliano Allegri this morning. President De Laurentiis and director Manna both involved.
Allegri has confirmed his availability to accept a two year contract if Napoli pick him.
📲🇮🇹 https://t.co/PNQFZ430rc pic.twitter.com/OxqncNpfEM
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026
Il Napoli ha tenuto nuovi colloqui diretti con Massimiliano Allegri questa mattina. Il presidente De Laurentiis e il direttore Manna entrambi coinvolti.
Allegri ha confermato la sua disponibilità ad accettare un contratto biennale se il Napoli lo sceglierà.