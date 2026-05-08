Napoli-Bologna, Di Lorenzo potrebbe ritornare titolare. Vergara tra i convocati

Il Corsport: "Il capitano azzurro ieri ha giocato dal primo minuto nell’allenamento congiunto contro la Scafatese. Vergara, invece, è subentrato nella seconda parte del match. Neres non è ancora pronto"

La partita dei fatidici tre punti Champions, ossia Napoli-Bologna, si avvicina a grandi passi e, in quella che a tutti gli effetti potrebbe essere l’ultima partita di campionato degna di nota degli azzurri, potrebbero rientrare Di Lorenzo e Vergara. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli-Bologna: riecco Di Lorenzo e Vergara

Il Corsport ci informa che si avvicina il momento del rientro per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ieri ha giocato dal primo minuto nell’allenamento congiunto contro la Scafatese, formazione appena promossa in Serie C, restando in campo per tutta la sfida terminata 2-2 grazie alla rete di Giovane e a un’autorete.

La partitella infrasettimanale è servita soprattutto a consentire a diversi giocatori di ritrovare ritmo e condizione in vista della gara di lunedì contro il Bologna. Tra questi anche Vergara, subentrato nella seconda parte del match e ormai vicino al recupero definitivo dopo il lungo stop. L’attaccante punta infatti a tornare tra i convocati già per la prossima sfida di campionato, dopo l’infortunio rimediato a inizio marzo alla fascia plantare del piede destro.

Chi invece dovrà attendere ancora un po’ è David Neres: il brasiliano non è ancora pronto al rientro e avrà bisogno di ulteriori giorni di lavoro prima di tornare a disposizione.

I motivi degli stop

Ricordiamo che Di Lorenzo si è infortunato il 31 gennaio 2026 durante Napoli-Fiorentina: il capitano azzurro ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro ed è uscito in barella. Antonio Vergara, invece, si è fermato il 7 marzo (durante Napoli-Torino) per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede destro