Napoli-Bologna, i quotidiani bocciano McTominay: “È scarico anche lui e alla fine ne risentono tutti”
Per il Corsport è da 4,5, per la Gazzetta da 5,5. Per spezzare una lancia a suo favore, le ha praticamente giocate tutte e una prestazione sotto tono può capitare.
Ni Napoli 18/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Nicola Ianuale/Image Sport
nella foto: Scott McTominay
Che non fosse proprio la sua serata si era capito quando, avuto il piacere di un regalo totalmente inaspettato da Pessina, ha calibrato malissimo un pallonetto spedendolo a perdersi nei meandri della Curva B. Non da Mctominay, come non da lui una prestazione così opaca. Capita indubbiamente anche ai migliori. Le valutazioni sulla sua partita sono piuttosto unanimi.
Napoli-Bologna, le pagelle di McTominay
La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, gli assegna 5,5: “Sembra scarico anche lui e così alla fine ne risente tutta la squadra”. Il Corriere dello Sport invece ci va giù pesante, assegnandogli 4,5 e il poco ambito scettro di peggiore in campo, sottolineando come sembri perdersi tra le maglie dei centrocampisti del Bologna.
Una valutazione indubbiamente pesante, considerando che lo scozzese è praticamente il polmone, il tuttofare e l’highlander di questo Napoli, avendo saltato le cinque partite successive all’infortunio contro il Genoa (Como in Coppa Italia, Roma, Atalanta, Verona e Torino) per poi rientrare nel secondo tempo di Napoli-Lecce il 14 marzo. Cause di forza maggiore, altrimenti le avrebbe giocate tutte.
Comunque Scott ha creato un’occasione da calcio d’angolo e fatto ammonire due avversari: poco, certo, ma in un clima di pochezza generale basta poco ad emergere.
Dati spaventosi
Ricordiamo che Scott è a 9 gol in Serie A e 13 in stagione, un bottino pazzesco per un centrocampista. Con un gol nelle ultime due partite andrebbe a 10 gol in campionato, eguagliando un record appartenente ad Hamsik, ossia quello di centrocampista in doppia cifra per due stagioni consecutive in maglia azzurra. Già dalla delicata trasferta di Pisa sarà chiamato a prendersi di nuovo la squadra sulle spalle.