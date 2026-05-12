Napoli-Bologna, i quotidiani bocciano McTominay: “È scarico anche lui e alla fine ne risentono tutti”

Che non fosse proprio la sua serata si era capito quando, avuto il piacere di un regalo totalmente inaspettato da Pessina, ha calibrato malissimo un pallonetto spedendolo a perdersi nei meandri della Curva B. Non da Mctominay, come non da lui una prestazione così opaca. Capita indubbiamente anche ai migliori. Le valutazioni sulla sua partita sono piuttosto unanimi.