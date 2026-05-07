Napoli Basket, Matt Rizzetta: “Ci dispiace per i play-off, il prossimo anno Napoli sarà all’altezza”

A pochi giorni dall‘ultima partita della stagione in casa contro Udine, il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha voluto incontrare i media in una conferenza stampa per fare un bilancio finale e parlare anche del futuro. La squadra non ha raggiunto i playoff e a tratti ha rischiato anche la zona retrocessione. ma l’evento più importante è stato sicuramente l’esonero di coach Alessandro Magro in favore di Jasmin Repesa, su cui ci sono molte aspettative per l’anno prossimo.

Matt Rizzetta: “Ringrazio tutti i numerosi presenti quest’oggi. Ci tenevo ad incontrare tutti i giornalisti a fine stagione” ha detto in apertura, “Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il traguardo playoff, uno dei nostri obiettivi stagionali. È difficile decifrare questa stagione. Ci sono state cose positive ed altre meno. Volevamo regalare alla piazza il ritorno ai playoff. Stiamo cercando di imparare e migliorare da tutto quello che è successo quest’anno. Il nostro ingresso in società non è stato facilissimo. Abbiamo dovuto affrontare questione extrasportive che hanno complicato la nostra gestione. Questo non deve essere un alibi. Voglio guardare avanti pensando sempre al bene della piazza.”

Sull’assetto tecnico, la leadership di Repesa e Laughlin:

Matt Rizzetta: “James Laughlin e lo staff sono già al lavoro per il roster del prossimo anno. Sono molto ottimista ed entusiasta in vista del futuro. Crediamo molto nel lavoro di James Laughlin, anche per lui è stato un anno di transizione in una realtà diversa. Siamo sicuri che sarà in grado di gestire il mercato italiano. Abbiamo uno dei coach più acclamati d’Europa, Jasmin Repesa, che ci aiuterà anche con la sua grande esperienza e conoscenza. Mi aspetto sinergia e collaborazione tra il tecnico e il General Manager. Abbiamo scelto Coach Repesa per i suoi grandissimi risultati da allenatore e per la sua esperienza in Europa. Vogliamo cercare di sfruttare la sua competenza in ogni modo possibile.“

Riguardo alla futura costruzione del roster:

“Abbiamo puntato su figure italiane importanti come Totè. Seguiamo 5-6 profili di altissimo livello per la prossima stagione. Vedrete un gruppo di giocatori italiani che saranno sicuramente all’altezza. Rinforzeremo l’area scouting, sono sicuro che potrà aiutarci molto per la prossima stagione. Se riusciremo ad andare in Europa, allargheremo sicuramente il roster, scegliendo 13-14 giocatori. L’anno prossimo mi aspetto un campionato molto aperto, con lo spiraglio di poter entrare tra i top-team. Bisogna essere realisti ma anche coltivare le giuste ambizioni.”

Sulle ambizioni europee e le infrastrutture:

“Il Napoli Basket 2026-2027 non potrà assolutamente fallire i propri obiettivi. Stiamo lavorando duramente con il Comune di Napoli anche per il Palazzetto. Nelle prossime conferenze ci sarà l’occasione di approfondire l’argomento. Quest’anno abbiamo provato a qualificarci per le competizioni europee. Siamo intenzionati fortemente a proporci per ottenere una wild card per tornare in Europa, in Eurocup. Il nostro impegno economico resterà sempre importante, così come lo è stato quest’anno. Siamo qui per costruire e cercare di fare un pezzettino di storia del basket qui a Napoli. Siamo in ottimi rapporti con i vertici di EuroLeague, ospiteremo qui a Napoli il Ceo. Noi ci faremo trovare pronti per ogni possibile scenario internazionale.”