“De Bruyne sfoggia il peggio”, anche il Corsera lo boccia

Kevin De Bruyne non va. Bisogna guardare la realtà per quella che è. È stato un investimento disastroso, fallimentare. Meglio dimenticare e magari far sparire le interviste in cui il ds Manna gongolava per il presunto grande colpo. Il suo ingaggio da 6,5 milioni netti può essere archiviato alla voce “soldi buttati”. Tanti soldi buttati. Il Napoli deve sperare che il prossimo anno l’ex fuoriclasse abbia voglia di cambiare aria, altrimenti saranno dolori per le casse del club oltre che della squadra. Gli azzurri non hanno bisogno di nomi altisonanti ormai a fine carriera.

Ieri a Como ennesima prestazione inguardabile. De Bruyne non entra mai vivo nel gioco. E francamente la partita contro la Cremonese non può essere presa a m’ di esempio. La Cremonese si è suicidata calcisticamente. Non è stata una partita di calcio, è stato un tiro a segno. Anzi, era tale il livello disparità di campo che ha segnato persino Kdb. Questo è il punto. A Como non ha toccato palla. Non ha mai inciso. Non ha mai rubato la scena. È stata la solita comparsa, come lo è stato per l’intera stagione.

Uscito De Bruyne, il Napoli ha creato due palle gol

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive:

Nico Paz sfoggia il meglio del suo repertorio, Kevin De Bruyne il peggio. Como e Napoli che alla fine finiscono per annullarsi — in termini di occasioni e di gioco — raccontano molto di quello che potrà essere il loro futuro.

E ancora: il belga resta sull’uscio ad aspettare probabilmente anche il destino della panchina.

Non può essere certo un caso che il Napoli abbia offerto il meglio di sé (pochino, va detto) dopo l’uscita del belga. Al suo posto Anguissa e il Napoli quantomeno ha cominciato a giocare in undici. Tant’è vero che ha prodotto due palle gol: l’azione di McTominay e il palo colpito da Politano.

Il prossimo anno, chiunque sia l’allenatore, il Napoli farà bene a presentarsi a Dimaro senza De Bruyne.