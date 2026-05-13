Musetti salta il Roland Garros e Amburgo: “Ho una lesione al retto femorale, pesa enormemente”

Dopo la sconfitta agli ottavi degli Internazionali di Roma con Casper Ruud, gli esami medici hanno confermato una lesione al retto femorale. Il carrarino salta sia Amburgo che Parigi, dove l'anno scorso era arrivato in semifinale. Dal lunedì uscirà anche dalla top 10 ATP.

Musetti salta il Roland Garros 2026. Era nell’aria già da ieri sera, dopo la sconfitta agli ottavi degli Internazionali di Roma contro Casper Ruud — un netto 6-3 6-1 in poco più di un’ora, durante il quale il carrarino aveva chiesto il medical timeout per sistemare la fasciatura alla coscia. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale sui canali social del numero 9 del mondo: lesione al retto femorale, alcune settimane di stop, niente Amburgo e niente Parigi.

Una notizia che pesa per Musetti e per il tennis italiano. Il Roland Garros è da due anni il suo Slam preferito, quello sulla terra rossa dove ha costruito i suoi migliori risultati. E ora salterà proprio l’appuntamento parigino su cui aveva costruito gran parte della stagione.

“Pesa enormemente. Ma a Roma ho dato tutto anche senza essere al 100%”

Le parole di Musetti, pubblicate nel pomeriggio sui canali ufficiali, lasciano spazio sia al rammarico sia alla riconoscenza per il pubblico di Roma:

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati.”

Il riferimento è chiaro: già nella partita precedente con Francisco Cerundolo, Musetti aveva mostrato evidenti problemi fisici. Ma il pubblico del Foro Italico lo aveva spinto a tornare in campo contro Ruud, in una partita che si è rivelata una agonia tennistica. Al 3-0 del secondo set la richiesta di medical timeout, la fasciatura alla coscia rifatta da capo, e poi l’ineluttabile finale.

Ora la diagnosi: lesione al retto femorale, settimane di recupero. Una situazione che ricorda da vicino i problemi all’adduttore che già a gennaio l’avevano messo in difficoltà e che sembravano scongiurati dopo tutti gli esami fatti all’epoca.

Da lunedì fuori dalla top 10 ATP

C’è un altro aspetto, freddo ma rilevante, della rinuncia di Musetti al Roland Garros: lo slittamento in classifica ATP. La sconfitta di ieri con Ruud, sommata al forfait per Parigi (dove l’anno scorso difendeva i punti della semifinale raggiunta), comporta l’uscita dal numero 9 del mondo. Da lunedì il carrarino non sarà più nella top 10 ATP, per la prima volta dall’ingresso conquistato proprio alla vigilia degli Internazionali del 2025.

È una battuta d’arresto importante per un giocatore che ad aprile aveva dichiarato — con un misto di ambizione e provocazione — di volere “la rivincita contro Alcaraz” e di considerare lui e Sinner come tennisti non imbattibili. Il sogno di restare aggrappato ai primi 10 dovrà aspettare il rientro dopo il riposo terapeutico.

Il Roland Garros senza Musetti (e senza Rune)

Il forfait di Musetti si aggiunge a quello, già annunciato due giorni fa, di Holger Rune che ha rinunciato sia ad Amburgo sia al Roland Garros, dichiarando di “non voler tornare sentendosi quasi pronto”. Due assenze pesanti per il primo Slam su terra battuta della stagione, che si presenta dunque con un tabellone potenzialmente più aperto del previsto.

Sinner intanto continua il suo cammino agli Internazionali di Roma e ha raggiunto i quarti di finale dopo aver superato Pellegrino, mentre Darderi ha firmato l’impresa contro Zverev. Per il tennis italiano resta dunque Sinner come grande protagonista nella settimana di Roma. Musetti dovrà guardare dalla tribuna.