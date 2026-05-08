La Roma sta per arrendersi su Manna. È sparito il nome di Giuntoli
Caccia al nuovo ds in casa Roma. Le alternative sono D'Amico (Atalanta) e la new entry Palmieri (Sassuolo).
La Roma è già al lavoro per programmare la prossima stagione e gettare le basi del nuovo corso tecnico che sarà affidato a Gian Piero Gasperini.
Con Frederic Massara ai saluti al termine del campionato, a Trigoria è scattata la caccia al nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza giallorossa cerca un profilo moderno e operativo, capace di dialogare in perfetta sintonia con il nuovo allenatore, interpretarne le richieste e rispettare i parametri economici imposti dalla società. I nomi sono tre e non c’è più Giuntoli.
La Roma cerca l’erede di Massara
Il casting è ufficialmente aperto e, al momento, la corsa sembra essersi ristretta a tre profili principali:
In cima alla lista dei desideri di Trigoria c’è Giovanni Manna. Il ds del Napoli è considerato il profilo ideale: giovane, preparato, grande conoscitore del mercato italiano e già abituato a gestire pressioni di alto livello in rose da rimodellare. Tuttavia, la strada è in salita. Aurelio De Laurentiis considera Manna una figura centrale nel progetto partenopeo ed è pronto ad aumentargli lo stipendio per trattanerelo. La Roma lo reputa il primo obiettivo, ma sa di non potersi fermare in attesa di sbloccare la situazione.
La new entry Palmieri
Se l’assalto a Manna non dovesse concretizzarsi, l’alternativa principale porta direttamente a Bergamo. Repubblica conferma che ci sono già stati contatti con Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta. In buoni rapporto con Gasperini. Poi c’è anche il terzo uomo: Francesco Palmieri direttore sportivo del Sassuolo. Sembra il profilo ideale per chi ha in mente un progetto legato a un calcio sostenibile, capace di unire competitività a stretto giro e programmazione a lungo termine.