Lukaku torna in Belgio, decisione presa in comune accordo con il Napoli

Nel giorno del suo 33esimo compleanno, arrivano aggiornamenti in merito a Romelu Lukaku. Il belga era tornato a Napoli dopo un periodo di riabilitazione fisica in Belgio, cosa che non aveva fatto piacere alla società; si è allenato qualche giorno a Castelvolturno, ma ora ha deciso di tornare nel suo Paese natale, in vista del Mondiale di quest’estate.

Lukaku torna in Belgio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio:

Il centravanti azzurro proseguirà in Belgio, presso il centro federale della Nazionale, il suo percorso di recupero. Si tratta di una decisione presa in comune accordo con il Napoli e la nazionale belga. Antonio Conte dovrà quindi fare a meno del gigante belga per le ultime due giornate di Serie A.

L’attaccante era già lontano da Napoli

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli pare essersi conclusa. “Il suo futuro è lontano dal Napoli e da quel che ci risulta lontano anche dalla Serie A” aveva dichiarato lo scorso 6 maggio Orazio Accomando a Sportmediaset. Quell’infortunio del 14 agosto contro l’Olympiacos ha stravolto sia i suoi piani, sia quelli del Napoli, tant’è che Hojlund è arrivato proprio perché agli azzurri mancava un attaccante, dopo le prime prestazioni deludenti di Lorenzo Lucca.

Sembrava che però Lukaku fosse quantomeno felice di restare a Napoli, come aveva dichiarato anche dopo il suo unico gol in campionato quest’anno, contro l’Hellas Verona. Ma tutto è precipitato durante l’ultima sosta delle Nazionali; con il Belgio aveva dato forfait, ma non era tornato a Napoli, bensì era rimasto nel suo Paese per continuare la riabilitazione fisica.

Ciò non era stato visto di buon occhio per la società, anche se poi Lukaku era tornato qualche ora in Italia proprio per parlare con il Napoli e capire la sua situazione. Tempo qualche giorno e ha rimesso piede a Castelvolturno, ma non è stato convocato per la sfida contro il Bologna di lunedì 11 maggio, lavorando ancora a parte per smaltire l’infortunio. Intanto, Rudi Garcia lo ha inserito nella lista dei pre-convocati del Belgio per i Mondiali, che saranno molto probabilmente gli ultimi per lui; per questo motivo, ha deciso di volerci arrivare in piena forma fisica, lasciando Napoli in anticipo.