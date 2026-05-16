Lewandowski saluta il Barcellona: “Ho completato la mia missione, ora devo andare avanti”

L'attaccante polacco ha vinto tre campionati in quattro anni. Sportmediaset scrive che l'Al Hilal gli ha offerto un contratto da 90 milioni annui; anche Milan e Juve l'avevano cercato.

Robert Lewandowski lascerà il Barcellona a fine stagione. L’attaccante era arrivato dal Bayern Monaco nell’estate 2022 per 45 milioni e, in quattro stagioni con il club catalano, ha collezionato 190 presenze condite da 119 gol. Sette i trofei vinti: tre campionati, tre Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re.

Lewandowski saluta il Barcellona

Questo il messaggio del Barça sui social:

“Arrivato come una stella. Te ne vai come leggenda. Grazie, Robert Lewandowski, per ogni gol, ogni battaglia e ogni momento magico con questi colori. Un culer per sempre“.

Came as a star.

Leaves as legend. Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026

“Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è il momento di andare avanti. Me ne vado con la sensazione che la missione sia completata. 4 stagioni, 3 campionati vinti. Non dimenticherò mai l’amore che ho ricevuto dai tifosi dai miei primi giorni. La Catalogna è il mio posto nel mondo. Grazie a tutti coloro che ho incontrato lungo il percorso di questi bellissimi quattro anni. Il Barça è tornato dove deve stare. Viva il Barça. Viva Catalogna“, ha scritto l’attaccante polacco, allegando un video con le sue migliori giocate e gol.

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Non è mai riuscito a vincere la Champions col club spagnolo, come invece aveva fatto nel Bayern Monaco, quando in panchina c’era Hansi Flick, ora tecnico proprio dei blaugrana.

Le ultime di mercato sul centravanti polacco

E ora il 37enne dove giocherà? Si era parlato dell’Italia, con Milan e Juventus interessate, ma solo con un abbassamento dell’ingaggio che percepisce in Spagna (circa 30 milioni annui).

Ora, per il classe 1988, scrive Sportmediaset che si è aperta la pista Al Hilal; il club allenato da Simone Inzaghi gli ha offerto un contratto da 90 milioni di euro a stagione. Starà al polacco decidere se lasciare l’Europa, o voler aspettare altre offerte per continuare a giocare in Champions. Ricordiamo che la Polonia non si è qualificata ai Mondiali, dunque Lewandowski non giocherà la competizione negli Stati Uniti, Canada e Messico.