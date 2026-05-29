Le Wanna Marchi del calciomercato
Perché i tifosi hanno sempre più di bisogno di credere a un account qualsiasi che su X inizia a sparare nomi a raffica? Perché il tifoso vuole sognare, illudersi, e il mercato è lì per accontentarlo: gli insider sono spuntati come funghi
Un tempo il caldo feroce, scoppiato all’improvviso in questi giorni, segnava l’addio alla primavera e l’ingresso nell’estate. Ora non è più così: le giornate che si allungano, l’afa e le zanzare segnalano un’altra cosa, l’avvio del calciomercato estivo e il riemergere dei suoi alfieri, che dopo mesi di poca attività sono pronti a deliziarci con le loro hit estive.
Ormai il mercato non è più un’appendice separata della stagione, ma una continuazione della stessa, una partita che si gioca su chi arriva prima, sul “l’ho detto prima io” e su chi ha l’esclusiva più succosa. La posta in gioco è la fidelizzazione dei tifosi e se va bene anche un po’ di soldi. Il campo? Le fantasie dei tifosi, così facilmente infiammabili, così poco impermeabili.
È un fenomeno che, senza alcun tipo di esagerazione, meriterebbe studi sociologici approfonditi, in quanto riflesso di dinamiche macro-socioeconomiche applicate al micro mondo dei movimenti di mercato estivi. L’ansia, la frustrazione, la gioia, l’eccitazione e ogni nuovo nome: il tifoso le prova tutte. È una sniffata perpetua, un roller coaster di up and down che ci accompagna per tre mesi belli pieni.