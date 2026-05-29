Le Wanna Marchi del calciomercato

Perché i prodotti-monnezza che una delle truffatrici più famose d’Italia svendeva con un tono di voce leggermente fastidioso funzionavano? Perché una torma di persone si lasciava illudere che una crema miracolosa potesse effettivamente far perdere chili senza passare dal continuo, faticoso percorso di palestra e dieta

Ecco, noi non diciamo che “i coglioni vanno inculati”, perché è una grezzata che non ci appartiene, ma ci preme notare che il concetto è più o meno lo stesso.

Cosa scatta nella testa di un tifoso che decide di affidarsi ai cosiddetti insider di mercato? Perché c’è questo bisogno di credere a un account qualsiasi che su X inizia a sparare nomi a raffica? Semplice: perché il tifoso ha bisogno della sua dose giornaliera di sogni, illusioni e verità a cui aggrapparsi. Ha bisogno di pensare che ci sia qualcuno pronto a sapere sempre una cosa in più.

È un fenomeno che negli anni si è radicalizzato a livelli estremi: gli insider sono come funghi, e perché non dovrebbero esserlo? Il gioco vale la candela, in caso di errore basta dire che il mercato è volatile e le trattative cambiano dalla sera alla mattina. E al tifoso? Nulla, va bene così: è già pronto alla prossima bugia.

Un’attività che (spesso) rispecchia l’oroscopo