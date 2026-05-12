Florentino Perez: “Dicono che sono un malato terminale, io sto benissimo. Una campagna contro di me”

Il presidente del Real Madrid in conferenza: "La mia salute è perfetta, non sono stanco né mi dimetto. Indico nuove elezioni. Sono il primo a voler vincere ma non si può sempre vincere"

Florentino Perez: “Non sono qui per annunciare le dimissioni”. Comincia così la conferenza stata straordinaria convocata dal presidente del Real Madrid. “Annuncio le elezioni anticipate. C’è una campagna contro di me ma non mi intimidiscono”.

“Si è creata una situazione assurda contro il Real Madrid e contro di me. Non si può sempre vincere, ma non lo ammettiamo. Approfittano di questa situazione per attaccarmi. Alcune persone dicono che sono malato, che ho un cancro terminale. Mi approfitto delle persone che si prendono cura di me. Io invece continuo a presiedere il club e la mia società che fattura 50.000 milioni all’anno. La mia salute è perfetta. Se mi viene detto che ho un cancro, dovrei entrare in un centro oncologico. Sarei andato ovunque nel mondo. Non è vero e quella voce è cresciuta.”

Florentino Perez: “Non si può vincere sempre”

“Sono il primo che vuole vincere tutto. Con me come presidente, abbiamo vinto 37 titoli nel calcio e 29 nel basket. Voglio parlare di tutte queste persone che nell’ombra stanno facendo campagna. Invito tutti coloro che vogliono candidarsi. Mi presenterò per difendere gli interessi del Real Madrid. Non mi farò intimidire. Mi trasmettono molta energia

“Ci sono settori che vogliono governare al Real Madrid, ma non ci sono riusciti. A Madrid, i giornalisti o i loro colleghi non governano. La gente non crede a loro, crede a me. I giornalisti pensano di intervenire nelle decisioni del club perché sono importanti ma non è così. Il quotidiano ABC scrive che avrei detto al consiglio di amministrazione che sono molto stanco. Come puoi dirlo? (Indica un giornalista di Abc). Mi sveglio presto e sono l’ultimo ad andare a dormire. Lavoro come un animale. Si è creata una situazione assurda contro il Real Madrid e contro di me”.

“Mi vergogno di dire che sono stato eletto il miglior presidente della storia”

“Il Real Madrid è il club con il maggior numero di trofei al mondo. Il club che vale di più, secondo Forbes. Il marchio che vale di più. Mi vergogno di dire che sono stato eletto il miglior presidente della storia”.

“Tre anni fa abbiamo saputo del caso Negreira. Il più grande scandalo della storia. Hanno pagato (il Barcellona, ndr) per due decenni. Presenteremo un importante dossier alla Uefa e risolvere il caso per il bene del calcio mondiale”.