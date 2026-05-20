Le Nazionali in stile Champions, il nuovo sistema della Uefa per le qualificazioni a Europei e Mondiali

Si parte dopo Euro 2028. Tre gruppi da 12 squadre; ogni Nazionale giocherà sei partite con sei avversarie differenti. Le migliori di ciascun gruppo si qualificheranno alla fase finale del torneo; gli altri posti assegnati con i playoff.

La Uefa ha approvato un nuovo sistema, che entrerà in vigore dopo gli Euro 2028, modificando il percorso in Nations League e di qualificazione agli Europei e Mondiali per le Nazionali. La riforma nasce per cercare di rendere le competizioni più equilibrate e aumentare il valore commerciale e sportivo.

Il nuovo sistema per Europei e Mondiali della Uefa

La novità prevede che dal 2028 le qualificazioni europee siano organizzate in una struttura a livelli, direttamente collegata alla Nations League. Il sistema dovrebbe richiamare a quella che è la nuova Champions League.

Nella League 1, composta da 36 squadre di Leghe A e B della Nations League, verranno creati tre gruppi da 12 squadre ciascuno. Ogni nazionale giocherà sei partite con sei avversarie differenti, affrontando due squadre per fascia, con gare secche in casa o in trasferta. Le migliori di ciascun gruppo si qualificheranno alla fase finale del torneo (europeo o mondiale). Gli altri posti verranno assegnati tramite playoff, per garantire possibilità di accesso anche alle nazionali della League 2 (che saranno 18 o 19).

Altra novità: le nazionali che ospiteranno la competizione, pur essendo già qualificate di diritto, parteciperanno comunque alle qualificazioni con obiettivi legati al posizionamento nella successiva edizione della Nations League.