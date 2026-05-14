LBA, Armoni Brooks dell’Olimpia Milano miglior giocatore della stagione

Mvp della stagione regolare. 11 volte sopra venti punti, 16 punti e 4 rimbalzi di media e tante giocate decisive. Battuta la concorrenza di Della Valle e Bilan di Brescia.

L’EA7 Emporio Armani Milano celebra il trionfo di Armoni Brooks, eletto Mvp della regular season Lba 2025/26 attraverso il suffragio di società, giornalisti e sostenitori. Il cestista texano, nato nel 1998, si è aggiudicato il Dino Meneghin Trophy prevalendo su candidati di spessore come Miro Bilan e Amedeo Della Valle, entrambi della Germani Brescia. La sua annata non è stata certificata solo dal tabellino, ma dalla capacità innata di alterare le dinamiche del gioco e decidere i momenti caldi, basti pensare alla prodezza balistica che ha condannato Udine sulla sirena finale. Brooks si è rivelato un terminale offensivo implacabile e poliedrico, in grado di punire gli avversari in ogni situazione: dal palleggio, in campo aperto o uscendo dai blocchi, sempre con un’efficacia naturale e una varietà di soluzioni disarmante.

Armoni Brooks ha superato undici volte quota venti

I dati statistici ne esaltano l’efficienza, con 16 punti e oltre 4 rimbalzi di media collezionati in appena 24 minuti di impiego, mantenendo una continuità realizzativa impressionante e superando quota venti punti in ben undici occasioni. Questo rendimento costante ha permesso a Milano di alzare anche la Coppa Italia, manifestazione in cui Brooks ha bissato il titolo di Mvp. Al di là dei canestri, l’esterno ha evidenziato una notevole maturità tattica, mettendosi al servizio del collettivo e migliorando la propria presenza in entrambe le metà campo. La sua abilità nel generare vantaggi per i compagni, attirando su di sé le attenzioni delle difese, lo rende il fattore determinante su cui l’Olimpia punta per l’imminente post-season dei Playoff Lba2026.