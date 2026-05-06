L’Atletico Madrid contro l’arbitraggio in Champions: “Non ci rispettano”

Le due eliminazioni dell'Atletico, lo scorso anno contro il Real e ieri contro l'Arsenal, sono dipese da decisioni arbitrali dubbie. Il club, scrive Marca, è frustrato perché ha capito di non godere ancora del rispetto riservato alle squadre più potenti economicamente.

L’Atletico Madrid ha perso 1-0 il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal, uscendo dunque dalla competizione. Non sono mancate le polemiche all’interno della società spagnola, specialmente arbitrali riguardante le ultime due eliminazioni dalla competizione del club.

Atletico Madrid scontento dell’arbitraggio in Champions

In particolare, Marca riporta che hanno ritenuto scoraggianti alcune decisioni della Uefa. Agli ottavi contro il Real Madrid lo scorso anno e in semifinale ora contro l’Arsenal, le ultime due eliminazioni, ritengono all’Atletico, siano state influenzate dalle designazioni arbitrali e le loro prestazioni.

Lo scorso anno, i Colchoneros furono eliminati per il famoso doppio tocco di Julian Alvarez al momento della battuta del rigore; il penalty fu annullato e la Uefa chiarì che si sarebbe dovuto ripetere. Allo stesso modo, non si è rimasti soddisfatti dell’arbitraggio sia all’andata che al ritorno contro l’Arsenal, rafforzando, scrive Marca, la convinzione che l’Atletico non goda ancora del rispetto riservato ai club con maggiore potenza economica in Europa.

Si discute, infatti, del rigore trasformato da Gyökeres all’andata e del successivo penalty assegnato ai Gunners all’andata, prima che intervenisse il Var per farlo revocare. Al ritorno, altre polemiche, scrive il quotidiano: nel recupero si è giocato pochissimo a causa delle perdite di tempo dell’Arsenal, che era in vantaggio, e ci sono stati due episodi da possibile rigore, dove il Var non è intervenuto: uno su Giuliano Simeone per un presunto fuorigioco precedente e uno su Griezmann. Queste decisioni fanno aumentare la frustrazione nello spogliatoio dell’Atletico Madrid.