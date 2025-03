L’arbitro Marciniak: «Sono stato io e non Mbappé ad avvertire il Var del doppio tocco di Alvarez»

«Non mi era mai capitato di trovarmi di fronte a una situazione del genere nella mia carriera arbitrale, ma i giocatori conoscono le regole»

L’arbitro Marciniak: «Sono stato io ad avvertire il Var del doppio tocco di Alvarez»

Il caso Alvarez è un caso per vari motivi. Non ultimo il ribaltamento della routine della chiamata Var. L’altro grande protagonista di Atlético-Real è stato infatti l’arbitro polacco Szymon Marciniak che si è voluto prendere meriti e responsabilità dell’annullamento del rigore.

“Mbappé ha detto agli arbitri che Álvarez lo ha toccato due volte? Questo non è affatto vero – ha detto l’arbitro – Sono stato io a informare il Var che c’era il 99% di possibilità che Álvarez facesse un doppio tocco, e loro l’hanno esaminato attentamente“.

“A dire il vero, non mi era mai capitato di trovarmi di fronte a una situazione del genere nella mia carriera arbitrale, ma i giocatori conoscono le regole”.

L’Uefa è stata costretta a pubblicare una dichiarazione per spiegare l’azione. Secondo l’organo di governo del calcio europeo, sebbene fosse minimo, il tocco c’è stato. Ma “in base alla regola attuale, il Var avrebbe dovuto chiamare l’arbitro per indicare che il gol doveva essere annullato”, e non il contrario.

