Di Atletico-Arsenal ci si ricorda solo lo scontro tra Simeone e White

Ieri c’è stata la seconda semifinale d’andata di Champions League, quella tra Atletico Madrid e Arsenal terminata 1-1. Di certo molto diversa dal match di due giorni fa tra Psg e Bayern Monaco (5-4); c’era da aspettarselo, sono due squadre che giocano un calcio differente dai due club dall’altra parte del tabellone. Athletic commenta così: “Dopo la festa dei gol, la routine. Dopo la sinfonia, lo scontro di strada”.

Atletico Madrid-Arsenal una semifinale nettamente diversa da Psg-Bayern Monaco

Un match deciso da tre rigori, due segnati e un rigore revocato che resta fortemente dubbio. Il Net scrive che la partita si è decisa più tra le due aree tecniche e al monitor del Var. Mikel Arteta e il Cholo Simeone sono due allenatori che non privilegiano il calcio-spettacolo.

Nonostante ciò, il match è stato ritenuto comunque coinvolgente e affascinante dal punto di vista tattico, con un risultato ancora aperto per la semifinale di ritorno, che si giocherà in Inghilterra. Si è discusso soprattutto dei rigori, forti polemiche soprattutto da parte dell’Arsenal per il secondo rigore prima concesso e poi tolto (dopo revisione al Var).

“Forse non ci sono stati i fuochi d’artificio visti a Parigi, ma scintille sì“, commenta Athletic sulle azioni salienti che hanno portato a un palo e una traversa per le due squadre. “Bayern o Psg contro Atletico o Arsenal rappresenterebbe uno scontro netto sugli stili — più che una partita, una battaglia di ideologie“.

Athletic non ha potuto trattenere un pizzico di nostalgia per le azioni di Khvicha Kvaratskhelia e Michael Olise.

Il duello che è rimasto più impresso è stata la scaramuccia tra Ben White e il Cholo Simeone il tecnico apparentemente offeso dal fatto che il difensore dell’Arsenal avesse calpestato uno stemma decorativo del club dell’Atletico.