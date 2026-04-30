Di Atletico-Arsenal ci si ricorda solo lo scontro tra Simeone e White

Athletic fa il paragone tra le due semifinali di Champions e pur provando a difendere anche la seconda, non trattiene la nostalgia per lo spettacolo di Psg-Bayern

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta gestures during the English Premier League football match between Manchester City and Arsenal at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 19, 2026. Darren Staples / AFP

Ieri c’è stata la seconda semifinale d’andata di Champions League, quella tra Atletico Madrid e Arsenal terminata 1-1. Di certo molto diversa dal match di due giorni fa tra Psg e Bayern Monaco (5-4); c’era da aspettarselo, sono due squadre che giocano un calcio differente dai due club dall’altra parte del tabellone. Athletic commenta così: “Dopo la festa dei gol, la routine. Dopo la sinfonia, lo scontro di strada”.

Atletico Madrid-Arsenal una semifinale nettamente diversa da Psg-Bayern Monaco

Un match deciso da tre rigori, due segnati e un rigore revocato che resta fortemente dubbio. Il Net scrive che la partita si è decisa più tra le due aree tecniche e al monitor del Var. Mikel Arteta e il Cholo Simeone sono due allenatori che non privilegiano il calcio-spettacolo.

Nonostante ciò, il match è stato ritenuto comunque coinvolgente e affascinante dal punto di vista tattico, con un risultato ancora aperto per la semifinale di ritorno, che si giocherà in Inghilterra. Si è discusso soprattutto dei rigori, forti polemiche soprattutto da parte dell’Arsenal per il secondo rigore prima concesso e poi tolto (dopo revisione al Var).

Forse non ci sono stati i fuochi d’artificio visti a Parigi, ma scintille sì“, commenta Athletic sulle azioni salienti che hanno portato a un palo e una traversa per le due squadre. “Bayern o Psg contro Atletico o Arsenal rappresenterebbe uno scontro netto sugli stili — più che una partita, una battaglia di ideologie“.

Athletic non ha potuto trattenere un pizzico di nostalgia per le azioni di Khvicha Kvaratskhelia e Michael Olise.

Il duello che è rimasto più impresso è stata la scaramuccia tra Ben White e il Cholo Simeone il tecnico apparentemente offeso dal fatto che il difensore dell’Arsenal avesse calpestato uno stemma decorativo del club dell’Atletico.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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