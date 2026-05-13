La Prefettura di Roma ha ricordato alla Lega Serie A chi è lo Stato: il derby si gioca lunedì sera alle 20.45 e ciaone

Adesso la Lega Serie A prosegue sulla linea eversiva e ricorre al Tar contro Prefettura e Questura di Roma su questioni di ordine pubblico. Al momento anche Pisa-Napoli lunedì alle 20.45

L’agenzia Ansa ha battuto la notizia: proposta della Lega Calcio sul derby di Roma non percorribile.

E aggiunge:

La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio ‘non è percorribile’, apprende l’Ansa da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45.

E tanti saluti alla Lega Serie A protagonista ieri sera di un comunicato eversivo e oggi protagonista di uno show di tracotanza. La Lega Serie A, attraverso il suo presidente Simonelli, è tornata all’assalto e ha chiesto di giocare domenica ma non alle 12.30 bensì alle 12. E di spostare la finale degli Internazionali di tennis di Roma alle 17.30. E ha anche aggiunto che se la proposta non fosse stata accettata, avrebbero fatto ricorso al Tar. Per chiarire: su un tema di ordine pubblico, la Lega Serie A ricorre al Tar contro Prefettura e Questura. Oscilliamo tra l’eversivo e il grottesco.

E infatti la notizia del ricorso al Tar è arrivata, come scrive il sito di Sky Sport:

La Lega Serie A ha depositato il ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì alle 20.45. La proposta della Lega era di anticipare il derby (e gli altri match delle squadre impegnate nella lotta Champions) a domenica 17 maggio alle 12, con lo spostamento di mezz’ora, alle 17.30, della finale degli Internazionali al Foro Italico. Ipoteti che sarebbe stata respinta, per questo il ricorso al Tar.

Ricordiamo che si giocherà la penultima giornata del campionato e quindi si giocheranno in concomitanza le gara che riguardano la lotta Champions. Tutte dipendono da Roma, anche Pisa-Napoli che a questo punto – in attesa del Tar – si giocherà lunedì sera alle 20.45.

Simonelli: “Non avevamo previsto che la Lazio andasse in finale”

Aggiungiamo due annotazioni. La prima è che la Lega Serie A sapeva dalla scorsa estate che domenica si sarebbe giocata la finale degli Internazionali di tennis di Roma. La seconda è che candidamente Simonelli ha detto: “Non avevamo previsto che la Lazio andasse in finale di Coppa Italia, altrimenti si sarebbe giocato il sabato”.

Adesso la Lega Serie A deve essere di conseguenza. Vada al Tar. Presenti ricorso.

ANSA: proposta della Lega Calcio sul derby di #Roma non percorribile — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2026

Queste le parole del presidente della Lega Simonelli a Mediaset prima della finale di Coppa Italia tra Intere Lazio:

“Abbiamo accolto l’invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz’ora inizio del derby. Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un’altra mezz’ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l’inizio della finale degli Internazionali. A nostro avviso sarebbero comunque bastate due ore e mezzo per far uscire tutti dallo stadio ma il prefetto, a quanto pare, non crede che basti”.

“Con mezz’ora in più o un’ora, se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedi. Dobbiamo avvisare le squadre a breve, non facciamo ultimatum ma dobbiamo saperlo il prima possibile. Massimo domani dobbiamo saperlo, dovevamo saperlo ieri, oggi al massimo, ma non è stato cosi”.