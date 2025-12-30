Donnarumma, Enzo Raiola: «Per la Nazionale Gigio ha rinviato il suo matrimonio, vuole andare ai Mondiali»

A Radio Sportiva: «Per lui è stata un'estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari ci spiegheranno le loro valutazioni, ma oggi ci godiamo il City, che è migliorato da quando è arrivato Donnarumma».

L’agente di Gigio Donnarumma, Enzo Raiola, ha parlato a Radio Sportiva dell’arrivo del portiere al City e dei prossimi Mondiali, che Gigio vuole assolutamente giocare con l’Italia.

Le parole di Raiola, l’agente di Donnarumma

«Per Donnarumma è stata un’estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City. Quando è arrivato Gigio le cose sono migliorate a livello di risultati e oggi si lotta con l’Arsenal per il primato. A gennaio ci saranno molte partite, ma i primi sei mesi sono andati bene. Lui e il club sono contenti e va benissimo così».

«Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, cui lui tiene tantissimo. Questa estate voleva convolare a nozze ma ha rimandato tutto perché prima c’è l’impegno azzurro. Ci tiene tanto, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo a club e Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali».

Infine, il rapporto con Haaland:

«Dal primo giorno aveva un legame con lui, già in passato erano entrambi della nostra scuderia e quindi avevano un rapporto lavorativo della stessa agenzia. Dopo la morte di Mino Raiola è comunque rimasto il feeling, anche caratterialmente assomiglia a Gigio. Sono due ragazzi eccezionali e questo è stato il principale elemento. Guardiola è uno degli allenatori top del calcio moderno, per primeggiare in questo lavoro è importante la gestione dei calciatori e gli riesce benissimo».