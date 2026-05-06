Italiano sorride, recupera tre titolari per Napoli-Bologna
Dallinga, Joao Mario e Skorupski sono tornati ad allenarsi con la squadra. Restano in dubbio Casale e Cambiaghi. Negli azzurri, c'è l'incognita Vergara e cosa ne sarà di Lukaku.
Lunedì sera si giocherà Napoli-Bologna, per la 36esima giornata di campionato. Per i rossoblù arrivano notizie di recupero in merito agli infortunati. Vincenzo Italiano potrà, infatti, contare su tre titolari nel match al Maradona valido, soprattutto per gli azzurri, per la qualificazione in Champions.
Gli infortunati del Bologna di Italiano, chi recupera
Stamani sono tornati ad allenarsi in gruppo Dallinga, Joao Mario e Skorupski, convocabili da Italiano per la gara.
Hanno svolto ancora lavoro a parte, invece, Casale e Cambiaghi, che restano in dubbio.
Nel Napoli potrebbe tornare Vergara
Per quanto riguarda gli azzurri, tornerà quasi sicuramente in campo Giovanni Di Lorenzo, in panchina nel match contro il Como. Ma ci potrebbe essere anche il ritorno di Antonio Vergara tra i convocati, che sta tentando di recuperare in vista di lunedì.
Ci sarà da chiarire anche l’incognita Lukaku, che ieri è tornato a Castelvolturno ad allenarsi, ma non si sa ancora se sarà convocato. Chi non ci sarà sicuramente è David Neres, ancora fermo ai box.