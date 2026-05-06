Lukaku, tanto rumore per nulla. Ma andrà via da Napoli

Lukaku, è finita quasi a tarallucci e vino. Sì qualche multa l’ha pagata ma non è stato messo fuori rosa. Anche perché stava davvero male e non è chiaro se si sia infortunato di nuovo, oppure no. Fatto sta che non recuperava, non ha mai recuperato dall’infortunio e quindi è rimasto in Belgio anche per disperazione. La condizione fisica è tutto per un calciatore: se non è in grado di fare il proprio lavoro, va in crisi, si deprime, sente che la carriera gli sfugge di mano. Nel confronto che Conte e De Laurentiis avranno, invece di parlare degli infortuni (che sono un evento del tutto normale), dovrebbero parlare del difficile recupero dagli infortuni e del perché alcuni calciatori hanno preferito andare all’estero a curarsi: De Bruyne, ad esempio, è rimasto lontano da Napoli per circa quattro mesi.

Lukaku ha incontrato Conte

Fatto sta che Lukaku è tornato e non è finito fuori rosa. Le minacce sono rimaste tali. Il Corriere dello Sport scrive che c’è stato anche il confronto con Antonio Conte e che è stato all’insegna della serenità.

Lukaku, comunque, a fine stagione dovrebbe lasciare Napoli e il Napoli.

Ecco cosa scrive il Corsport con Fabio Mandarini:

Il futuro, però, sembra scritto: Romelu ha un altro anno di contratto con un ingaggio decisamente importante, al netto dei benefici del Decreto Crescita, ma è molto difficile che le parti decidano di arrivare alla scadenza naturale del 30 giugno 2027. La strada della separazione è la più probabile, ma ovviamente ogni discorso sarà rimandato al periodo compreso tra il Mondiale e l’inizio del mercato. Per il momento sono solo indiscrezioni: la Turchia, la Ligue1 con il Monaco, un ritorno all’Anderlecht. Si vedrà.