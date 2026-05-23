Italiano chiude alla Italiano, il suo Bologna prende due gol dei suoi e regala il 3-3 all’Inter

A fine match è stato acclamato dai tifosi, ed è andato a salutare sotto la curva. Prove di addio? Per lui Napoli sarebbe l'occasione della vita

Ci vuole coerenza nella vita. Vincenzo Italiano ha probabilmente chiuso la sua avventura a Bologna offrendo un saggio di quel che ha mostrato nel suo biennio che peraltro ha portato alla conquista della Coppa Italia. Il Bologna finisce ottavo in campionato con 56 punti. Lo scorso anno i rossoblù conclusero al nono posto con 62 punti.

Napoli avrà modo di conoscere le fase difensiva di Italiano

È finita 3-3 tra Bologna e Inter. La squadra di Italiano stava vincendo 3-1. Poi, nel finale, la solita difesa che ben conosciamo e che forse conosceremo ancora meglio se Italiano dovesse essere il prossimo allenatore del Napoli. Ha così subito due gol dall’Inter già campione d’Italia e la partita è finita. 49 i gol fatti e 46 quelli subiti.

A fine match il tecnico è stato acclamato dai tifosi. È andato a salutare la curva del Bologna, è andato col suo staff. Un saluto che è parso un addio anche se nel post partita il tecnico nato in Germania ha provato a stemperare. Ha detto che incontrerà la società per programmare il futuro e per capire che come rinforzare la squadra. Italiano la Champions l’ha già giocata, lo scorso anno col Bologna. Una vittoria (contro il Dortmund), tre pareggi e quattro sconfitte. Lo scorso anno il Bologna ha vinto la Coppa Italia in finale contro il Milan.

Piace da sempre a De Laurentiis

È un tecnico che piace da sempre a De Laurentiis anche perché ha battuto spesso il suo Napoli, a cominciare da quel Napoli-Spezia 0-1 ai tempi di Gattuso. Al Maradona ha vinto anche con la Fiorentina contro la squadra di Spalletti. E quest’anno ha mandato ko il Napoli di Conte e ha provocato una crisi che avrebbe potuto condurre al clamoroso divorzio. Ovviamente nella finale di Supercoppa non c’è stata partita e il Napoli di Conte ha preso a pallate i rossoblù: 2-0 con doppietta di David Neres.

Italiano sarà il prossimo allenatore del Napoli? Lo scopriremo solo vivendo. Di certo per lui Napoli sarebbe l’occasione della vita.