Insigne, il re dei rigori di Napoli che a Pescara non ha tirato: ora la salvezza è un incubo
Padova-Pescara 1-0 (1 maggio 2026). Il Pescara spreca un rigore con Russo al 70' — Insigne, che col Napoli non si è mai tirato indietro dal dischetto, questa volta non lo calcia. Al 95' Pastina condanna il Pescara, fermo a 34 punti e in piena zona playout. Su X esplode la rabbia dei tifosi: "Perché non ha tirato Insigne?"
Perché Insigne non ha tirato il rigore a Padova?
È la domanda che si fanno i tifosi del Pescara dopo la sconfitta per 1-0 al Euganeo contro il Padova. Al 70′, con il risultato ancora sullo 0-0, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Pescara. Lorenzo Insigne, che nelle settimane precedenti aveva dichiarato di voler tirare i rigori “per ricambiare l’affetto dei tifosi”, resta a guardare. Dal dischetto va Russo, che si fa ipnotizzare dal portiere del Padova.
Un errore che pesa come un macigno, perché al 95′ arriva la beffa: Pastina segna il gol che regala i tre punti al Padova e condanna il Pescara a una sconfitta che può costare la Serie B.
È la domanda che si fanno i tifosi del Pescara dopo la sconfitta per 1-0 al Euganeo contro il Padova. Al 70′, con il risultato ancora sullo 0-0, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Pescara. Lorenzo Insigne, che nelle settimane precedenti aveva dichiarato di voler tirare i rigori “per ricambiare l’affetto dei tifosi”, resta a guardare. Dal dischetto va Russo, che si fa ipnotizzare dal portiere del Padova.
Un errore che pesa come un macigno, perché al 95′ arriva la beffa: Pastina segna il gol che regala i tre punti al Padova e condanna il Pescara a una sconfitta che può costare la Serie B.
Cosa dicono i tifosi del Pescara su X?
Su X la reazione è stata immediata e durissima. Subito dopo il fischio finale, l’hashtag Pescara si è riempito di messaggi furiosi. Una vera e propria rivolta dei tifosi biancazzurri, tutti con la stessa domanda: perché il rigore non lo ha tirato Insigne? In molti ricordano che è il giocatore più esperto della rosa, l’unico ad aver calciato rigori decisivi in Serie A e in Nazionale. Altri puntano il dito sulla gestione della squadra e su chi ha deciso l’ordine dei rigoristi. Il malcontento va oltre il singolo episodio: i tifosi chiedono conto di una stagione intera che rischia di finire nel peggiore dei modi
Qualcuno è in grado di dirci perché il rigore non lo ha calciato Insigne? E poi l ennesimo goal nel recupero. Sebastiani voleva la retrocessione e lui sa il perché.
— Romolo 💛❤️ (@Romolo5804) May 1, 2026
Russo ha tutto il tempo per
Crescere, poi lo
Sbaglia pure insigne ma fatelo tirare a Lorenzo e salvate l’anno
— MC Frank 💙🤍🏴🏴 (@francescoricciu) May 1, 2026
Insigne e i rigori: col Napoli non si è mai nascosto
Chi ha seguito la carriera di Insigne al Napoli sa bene che dal dischetto non si è mai nascosto. È l’uomo che nel febbraio 2021 segnò su rigore contro la Juventus raggiungendo i 100 gol in maglia azzurra, sfatando il tabù bianconero. Ed è lo stesso che nella sua ultima stagione al Napoli visse il celebre episodio del doppio rigore, quello che la Gazzetta definì “la sintesi del rapporto Napoli-Insigne”: prima sbagliato, poi ribattuto e segnato. Un lancio perfetto, un rigore fallito, un gol sbagliato: in pochi minuti tutta la storia di Insigne al Napoli.
Il contrasto è stridente: l’Insigne che a Napoli prendeva il pallone nei momenti decisivi, a Pescara lo ha lasciato a un compagno. Ed è proprio questo che alimenta la rabbia sui social.
Cosa rischia il Pescara senza questa vittoria?
I numeri sono impietosi. Il Pescara resta fermo a 34 punti, in piena zona playout. Una vittoria a Padova avrebbe portato la squadra a 37, a pari merito con il Bari, cambiando radicalmente il quadro della classifica. Invece la sconfitta lascia il Pescara con il fiato corto a quattro giornate dalla fine, con il rischio retrocessione che diventa ogni settimana più concreto.
Secondo il regolamento della Serie B, se il distacco tra la 16ª e la 17ª posizione è pari o inferiore a 4 punti si giocano i playout; se supera i 5 punti, la 17ª retrocede direttamente. Ogni punto perso, adesso, può essere quello decisivo.
Il ritorno di Insigne al sud: da Toronto al Pescara
Insigne era tornato in Italia dopo l’esperienza al Toronto FC, che lui stesso ha definito una scelta sbagliata: “Ma almeno potevo uscire di casa”. Il ritorno al Pescara, la squadra della sua regione, sembrava la chiusura perfetta del cerchio. E l’inizio era stato promettente: alla prima da titolare andò subito in gol contro il Palermo.
Ma il rigore non tirato a Padova racconta un’altra storia. Il dibattito tra i tifosi è acceso: perché non ha preso il pallone? Chi ha deciso che dovesse tirare Russo?
Il Pescara può ancora salvarsi?
Quattro giornate, 12 punti in palio. Il Pescara ha ancora il destino nelle proprie mani, ma il calendario non è semplice e il margine di errore è azzerato. Serve una striscia di risultati utili che finora questa squadra non ha mai trovato. Il rigore sbagliato a Padova non è solo un episodio: è il simbolo di una stagione in cui il Pescara, nei momenti che contano, non riesce a essere decisivo.