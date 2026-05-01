Insigne, il re dei rigori di Napoli che a Pescara non ha tirato: ora la salvezza è un incubo

Russo ha tutto il tempo per

Crescere, poi lo

Sbaglia pure insigne ma fatelo tirare a Lorenzo e salvate l’anno — MC Frank 💙🤍🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@francescoricciu) May 1, 2026

Insigne e i rigori: col Napoli non si è mai nascosto

Chi ha seguito la carriera di Insigne al Napoli sa bene che dal dischetto non si è mai nascosto. È l’uomo che nel febbraio 2021 segnò su rigore contro la Juventus raggiungendo i 100 gol in maglia azzurra, sfatando il tabù bianconero. Ed è lo stesso che nella sua ultima stagione al Napoli visse il celebre episodio del doppio rigore, quello che la Gazzetta definì “la sintesi del rapporto Napoli-Insigne”: prima sbagliato, poi ribattuto e segnato. Un lancio perfetto, un rigore fallito, un gol sbagliato: in pochi minuti tutta la storia di Insigne al Napoli.

Il contrasto è stridente: l’Insigne che a Napoli prendeva il pallone nei momenti decisivi, a Pescara lo ha lasciato a un compagno. Ed è proprio questo che alimenta la rabbia sui social.

Cosa rischia il Pescara senza questa vittoria?

I numeri sono impietosi. Il Pescara resta fermo a 34 punti, in piena zona playout. Una vittoria a Padova avrebbe portato la squadra a 37, a pari merito con il Bari, cambiando radicalmente il quadro della classifica. Invece la sconfitta lascia il Pescara con il fiato corto a quattro giornate dalla fine, con il rischio retrocessione che diventa ogni settimana più concreto.

Secondo il regolamento della Serie B, se il distacco tra la 16ª e la 17ª posizione è pari o inferiore a 4 punti si giocano i playout; se supera i 5 punti, la 17ª retrocede direttamente. Ogni punto perso, adesso, può essere quello decisivo.

Il ritorno di Insigne al sud: da Toronto al Pescara

Insigne era tornato in Italia dopo l’esperienza al Toronto FC, che lui stesso ha definito una scelta sbagliata: “Ma almeno potevo uscire di casa”. Il ritorno al Pescara, la squadra della sua regione, sembrava la chiusura perfetta del cerchio. E l’inizio era stato promettente: alla prima da titolare andò subito in gol contro il Palermo.

Ma il rigore non tirato a Padova racconta un’altra storia. Il dibattito tra i tifosi è acceso: perché non ha preso il pallone? Chi ha deciso che dovesse tirare Russo?

Il Pescara può ancora salvarsi?

Quattro giornate, 12 punti in palio. Il Pescara ha ancora il destino nelle proprie mani, ma il calendario non è semplice e il margine di errore è azzerato. Serve una striscia di risultati utili che finora questa squadra non ha mai trovato. Il rigore sbagliato a Padova non è solo un episodio: è il simbolo di una stagione in cui il Pescara, nei momenti che contano, non riesce a essere decisivo.