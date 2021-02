Insigne sfata il tabù: segna su rigore contro la Juve e arriva a 100 gol

Stavolta il capitano non fallisce l’appuntamento. Il Napoli conduce 1-0 al Maradona

Lorenzo Insigne contro ogni tabù. Il capitano del Napoli ha messo a segno il rigore contro la Juventus nel match in corso al Maradona, rifacendosi per quello fallito in Supercoppa. L’arbitro ha concesso penalty dopo il fallo in area di Chiellini su Rrahmani: braccio largo sulla faccia del difensore del Napoli, che urla fortissimo fino a richiamare l’attenzione dell’arbitro che va al Var.

Insigne si è presentato all’appuntamento e stavolta non l’ha fallito. Poi, si è alzato la maglietta mostrando un messaggio per la moglie per San Valentino.

Il capitano del Napoli, con questa importante rete contro la Juve di Pirlo, arriva al suo centesimo gol con la maglia del Napoli. Ammonito Chiellini per il fallaccio.