Lancio perfetto, rigore fallito, gol sbagliato: in pochi minuti tutta la storia di Insigne al Napoli

La città di Torino deve a migliaia di uomini il suo sviluppo post-unitario. Gli sfruttati nelle fabbriche ammassati in villaggi operai. Gli immigrati del Sud. I cori contro i napoletani sono in quella curva, più che in altre, misera IGNORANZA.

Dura giocare a calcio in mezzo ai calci. Le squadre di Juric sono un compendio del pallone anni ’70. Un mignolo in uno spigolo alle tre di notte…fastidiose.

Leggeri come solo il fardello della lotta scudetto ricacciato poteva renderci. Cinici, quasi perfetti, odiosi se non ne fossimo innamorati. Che amarezza,

Ovviamente il rigore fallito sale alle cronache più di altro. Ad esempio il lancio di 40 metri che ha messo Victor davanti alla porta oppure la cecità improvvisa sull’assist mancato a Lozano. In pochi minuti tutta la storia di Insigne al Napoli.

Il goal di Fabian non lo fa mica uno qualunque. Il goal del nostro Goya lo disegna solo chi può giocare in altre leghe, lì dove il calcio ha un altro valore…

Il quarto d’ora di Lobotka è stato impressionante. Pareva na calamita da frigo. Attirava ogni pallone. Non smetterò mai di chiedergli scusa. Un souvenir per il futuro…

Champions blindata e Juventus ricacciata. La matematica ci inchioda ai rimpianti. Torniamo a non subire goal e prendiamo tre punti per la dodicesima volta in trasferta. Che bizzaria, che anno inspiegabile!