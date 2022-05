Gazzetta: in quel doppio rigore c’è la sintesi del rapporto Napoli-Insigne

In 10 anni ha sempre diviso i napoletani. Nel giorno dell’addio ha riunito i 50mila tifosi che hanno riempito il Maradona per salutarlo l’ultima volta

Per una volta, nel giorno del suo addio al Maradona, Lorenzo Insigne, giocatore che è sempre stato discusso dalla tifoseria, dividendola, è riuscito ad unire tutto il pubblico dello stadio napoletano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Strano il destino dell’ultimo scugnizzo. In dieci anni con la maglia del cuore, Lorenzo Insigne ha diviso i napoletani. Tra chi lo riteneva un fuoriclasse puro e chi invece gli rinfacciava di non essere un trascinatore, un leader. Nel giorno dell’addio tutti d’accordo gli oltre 50mila tifosi che hanno riempito il Maradona per tributargli il meritato saluto, per un giocatore che rappresenta comunque una pagina importante della storia del club azzurro”.

Insigne, ieri, è stato il primo a scendere in campo e l’ultimo ad abbandonare il rettangolo di gioco.

“Perché quando ami e capisci di essere ricambiato – e mai come ieri questo feeling con la tifoseria è stato così forte – allora vorresti che il tempo si fermasse, mentre ritornano in mente i momenti più belli. Che quando sei in brodo di giuggiole quelli brutti li rimuovi”.

Il rigore ribattuto, prima sbagliato e poi segnato, è la sintesi del rapporto del capitano con Napoli.

“In ogni angolo del campo raccoglie affetto e chiede ai tifosi di incitare la squadra. Nella ripresa il mani di Hernani e lo stadio che accoglie quel rigore con un boato, perché tocca a Lorenzo: incrocia, colpisce il palo, poi segna Di Lorenzo. L’amico Mertens corre ad abbracciarlo per consolarlo. Ma ci pensa il Var a far ribattere il rigore: stavolta la fiondata è precisa e potente. Il capitano guarda la curva B, poi crolla faccia in giù sull’erba, abbeverata dalle sue lacrime. In quel doppio rigore c’è la sintesi del rapporto Napoli-Insigne”.