Rocchi intercettato, parla di arbitri graditi o meno a un dirigente Inter

Forse è a una prima svolta l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. Ma è meglio essere cauti.

Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni erano intercettati da più di un anno. Lo scrive il quotidiano la Repubblica. Ormai è chiaro, l’inchiesta conta intercettazioni, smentendo così chi – in maniera avventata – da giorni prova a indirizzare il corso mediatico di quest’azione della Procura della Repubblica di Milano. La verità è che al momento si sa troppo poco di questa inchiesta condotta dal pm Ascione. Oggi la novità è che al telefono Rocchi tira in ballo un dirigente Inter: Giorgio Schenone. A lui si riferisce (non è ancora chiaro se parlando direttamente con lui o di lui) quando parla di arbitri graditi o sgraditi all’Inter.

Le intercettazioni ci sono eccome

Sono le intercettazioni a rendere il quadro più chiaro e a mettere in evidenza dubbi sulle designazioni arbitrali.

Repubblica (a firma Ilaria Carra) scrive che il 2 aprile 2025 (giorno della ormai famosa riunione a San Siro), l’ex designatore Rocchi parla al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti, tirerebbe in ballo un dirigente dell’Inter: ossia la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Si tratta di Giorgio Schenone. La scelta degli arbitri Colombo (per Bologna-Inter) e Doveri (per il derby di Coppa Italia in modo da non averlo poi in finale perché sgradito) sarebbe quindi figlia del gradimento o non gradimento dell’Inter, dell’addetto ai rapporti con gli arbitri, appunto Giorgio Schenone.

Chi è Giorgio Schenone oggi dirigente Inter ieri guardalinee

Proprio Repubblica ieri scriveva di Giorgio Schenone a proposito dei rapporti di vecchia data di Gianluca Rocchi con ex arbitri-guardalinee che nel frattempo sono diventati dirigenti di club. Repubblica scrive di rapporti che si sono consolidati nel corso degli anni. Li definisce “lacci che ancora oggi uniscono arbitri e club”.

Di Schenone scrive:

“addetto agli arbitri dell’Inter, si dice fosse uno dei guardalinee preferiti da Rocchi, con cui aveva diviso varie trasferte europee”.