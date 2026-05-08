Il Real Madrid apre la caccia della talpa dello spogliatoio

“Snitch”, “rat”, o nel linguaggio meno violento “talpa”: sono appellativi, spesso presi dallo slang di strada, usati per indicare chi fa la spia. In Spagna, l’associazione ai roditori è la stessa, e il titolo “El Real Madrid busca al topo” è indicativo di ciò che sta accadendo alla Casa Blanca: la ricerca spasmodica di chi avrebbe rivelato alla stampa i malumori di uno spogliatoio descritto come in decomposizione.

L’unica certezza è che non è stato Tchouaméni, che ha mandato all’ospedale Valverde proprio perché stufo delle accuse di quest’ultimo. Aria frizzantina.

Il nuovo obiettivo del Real Madrid

“A Valdebebas non riescono a credere alla scarsa lealtà mostrata. Per un certo periodo si è persino pensato di usare “trappole” per individuare le fughe di notizie. Sono stati riportati dialoghi, spintoni, umiliazioni: segnali evidenti di uno spogliatoio in piena decomposizione.

Le indagini interne puntano verso una direzione, ma il responsabile, nonostante le accuse di Valverde, non è Tchouaméni. La talpa è ancora da scoprire.”

Una situazione fuori controllo

Secondo As, con una situazione ormai completamente fuori controllo — tra frustrazione che sfocia in episodi di nervosismo da un lato e incapacità di gestire la tensione dall’altro — la distanza tra società e squadra è ormai totale. Si valutano interventi radicali, arrivando anche alla possibile cessione di alcuni giocatori, a partire da chi è stato protagonista delle settimane più complicate del Real Madrid.

In società si riconoscono diversi errori: alcuni rinnovi concessi con troppa leggerezza e la decisione forse troppo frettolosa di affidare la guida tecnica ad Arbeloa, scelta resa necessaria dal rifiuto di Zidane di tornare.