Il Napoli va rifondato, Conte e De Laurentiis devono trovare la quadra

Per Repubblica partiranno sia Anguissa sia Lobotka, e il Napoli si è sopravvalutato, vittima della narrazione che ha esaltato il mercato estivo (rivelatosi invece ai confini del disastro)

Il Napoli si è sopravvalutato. Ha finito col credere a quel che veniva scritto e detto del mercato estivo 2025 che invece si è rivelato disastroso e certamente onerosissimo: un bagno di sangue. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi che punta su due concetti: il Napoli deve essere rifondato, troppi sono i calciatori “anziani”. E fa anche la lista di chi andrà via: Meret, Lobotka, Anguissa, Juan Jesus ed Elmas. Quindi secondo Repubblica, il centrocampo del Napoli andrà rifondato: quando rinunci a Lobotka e Anguissa, vuol dire che bisogna rifare la spina dorsale della squadra. Non si sa che fine farà De Bruyne che ha ancora un anno di contratto. Dovrebbero invece rimanere, sempre per il quotidiano, Di Lorenzo, Rrahmani e Politano.

Il Napoli si è sopravvalutato, ha sopravvalutato il mercato estivo

Ma il nodo è che il Napoli si sarebbe sopravvalutato. Il mercato estivo non era affatto faraonico, come strombazzato a destra e a manca. Innanzitutto era un mercato di riserve. E le squadre si potenziano con i titolari. E poi queste riserve non si sono dimostrate nemmeno all’altezza. Adesso invece il Napoli dovrà trovare nuovi titolari.

Scrive Repubblica Napoli:

È su questo che dovranno trovare la quadra De Laurentiis e Conte: stavolta per competere ad alti livelli non basterà aggiungere gregari alla rosa attuale, bensì dei titolari. Alle porte per gli azzurri c’è un nuovo ciclo ed è una sfida potenzialmente intrigante, se gli obiettivi saranno spiegati ai tifosi in modo chiara. La narrazione del mercato “faraonico” dell’estate scorsa ha fatto danni quasi quanto i troppi infortuni, infatti.