Il Napoli sfida la Roma di Gasperini per Dodo: il terzino della Viola è un’occasione

Il mercato del Napoli si accende su una vecchia conoscenza della Serie A. Portare Dodo al Napoli è l’idea lanciata dal Corriere dello Sport: il terzino destro della Fiorentina, scrivono Mandarini e Marota, è finito nel mirino azzurro, e così l’antico derby di mercato con la Roma si rinnova.

Domilson Cordeiro dos Santos, detto Dodo, ha 27 anni (compiuti a novembre) ed è un brasiliano dello Stato di San Paolo con quattro stagioni di Serie A alle spalle, tutte a Firenze. Esperienza, doti tecniche e un dettaglio che lo rende appetibile: il suo contratto con la Viola, ricorda il CdS, scade il 30 giugno 2027 e «non c’è aria di rinnovo». Tradotto: è un’occasione, con una valutazione che si aggira sui 15 milioni.

Perché il Napoli ci pensa

La logica è di rinforzo a una corsia che ha sofferto tutto l’anno. Il Napoli ha messo Dodo in lista per completare il tandem sulla destra con Giovanni Di Lorenzo, in una stagione in cui gli esterni titolari sono stati Di Lorenzo e Spinazzola e in cui ci si è spesso arrangiati. Non a caso già Conte lamentava che il modulo dipendesse dal fatto di non avere un vero terzino, e Gutierrez è stato adattato come jolly di fascia proprio per tamponare. Un terzino destro di livello e di esperienza è esattamente ciò che serve al nuovo Napoli.

La sfida alla Roma di Gasperini

Sull’altro fronte c’è la Roma, che su Dodo si era mossa per prima. La suggestione delle fasce completamente brasiliane ha portato Gasperini a sondare il giocatore — l’idea sarebbe la coppia tutta verdeoro con Wesley. I giallorossi lo seguono da dodici mesi, da quando la Viola ne chiedeva oltre 20 milioni. Oggi il prezzo è sceso e la concorrenza è cresciuta: il duello di mercato è servito. Curioso, peraltro, che il filo Napoli-Fiorentina sia doppio, visto che la Viola a sua volta punta Lucca: possibili intrecci che potrebbero agevolare le trattative.