Il Napoli rischia di dover pagare un indennizzo per avere Italiano, l’addio al Bologna non è così scontato

Il Napoli è sempre più vicino a prendere Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, come sostituto di Antonio Conte. Resta ancora aperta la pista che porta all’ex Milan Max Allegri, ma il tecnico rossoblù pare essere in vantaggio.

L’addio di Italiano al Bologna potrebbe non essere scontato

L’edizione bolognese di Repubblica scrive che oggi ci sarà l’incontro tra Vincenzo Italiano e i vertici del club rossoblù, ovvero Joey Saputo, Claudio Fenucci e la direzione tecnica. Tuttavia, l’addio non sembra essere scontato:

L’addio è probabile, ma non scontato, almeno dal punto di vista del direttore sportivo Marco Di Vaio, che ieri, ospite di Emilio Marrese e Sabrina Orlandi, ha ammesso di non essere “sorpreso” dell’incontro dell’entourage di Italiano con De Laurentiis, sottolineando però “che non siamo stati avvertiti”. Cose del calcio. “Quel che conta sarà quello che ci dirà lui oggi, ma non ci sentiremmo una seconda scelta. Certo, se andasse via ci dispiacerebbe molto, perché pensiamo di avere più possibilità di tornare in Europa con lui”.

Il Napoli rischia di pagare un indennizzo

Repubblica continua in merito agli accordi che potrebbero arrivare col Napoli:

Di Vaio non esclude nulla e fa capire che De Laurentiis potrebbe virare ancora su Allegri. Ma Napoli, per Italiano, non è più un sogno. Salvo colpi di scena, il summit di oggi servirà per dirsi addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. E a quel punto saranno gli avvocati a dover stilare i termini dell’interruzione, o passando per le dimissioni o per la rescissione consensuale o, in caso di mancato accordo, per un indennizzo da parte del Napoli.