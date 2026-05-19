Il mondo Juventus ovviamente sogna il ritorno di Conte

Non tutto è Napoli dove Ancelotti è considerato inferiore a Gattuso. O dove – al netto delle successive antipatie per tradimento – tra Spalletti e Conte sceglierebbero il primo senza indugi. Esiste anche un altro mondo, dove due per tre fa sei, dove d’inverno fa freddo e d’estate fa caldo. È il mondo persino della tifoseria juventina. Che, ovviamente, non appena ha saputo che Antonio Conte lascerà Napoli, non parla d’altro. In un mondo normale, se hai la possibilità di prendere Conte, lo prendi. A occhi chiusi. Fai di tutto per agguantarlo e portarlo a casa.

Al momento non c’è granché. Nel senso che la Juventus è in attesa. Innanzitutto di giocare l’ultima giornata di campionato. Solo dopo l’eventuale (e adesso molto probabile) eliminazione dalla Champions, si faranno i bilanci. Perché la Juve potrebbe ancora qualificarsi (deve battere il Torino e sperare che una tra Roma e Milan non vinca) e in quel caso ipotizziamo che Spalletti rimanga saldo al suo posto, forte sia del rinnovo sia dell’obiettivo raggiunto.

Conte per la Juventus è una dolce ossessione

Ma se invece la Juventus dovesse rimanere fuori dalla Champions, i discorsi potrebbero cambiare. Sì l’ex ct ha già firmato il rinnovo che va inteso come un attestato di stima e fiducia da parte del club. Ma la sconfitta contro la Fiorentina non può non aver lasciato il segno. Così come più di qualche strascico l’ha lasciato la reazione del tecnico di Certaldo nel post-partita. Era una partita da vita o morte, almeno dal punto di vista sportivo. È vero che c’è un contratto firmato ma tutto potrebbe essere rimesso in discussione. A maggior ragione adesso che Conte è tornato su piazza.

Conte per gli juventini è una dolce ossessione. Ogni anno, si torna sempre lì. Al ritorno alla casa. Chiellini lo vorrebbe a ogni costo. I tifosi anche. Non tutti, ovviamente. Ma in caso di sondaggio, vincerebbe nettamente su Spalletti. Esistono luoghi in cui Conte è considerato un grande allenatore a stragrande maggioranza.