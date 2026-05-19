Conte-Napoli, è finita: il tecnico ha comunicato la sua decisione già un mese fa

Romano su X: "Non ci sarà alcuna penale d’uscita: Conte lascerà senza buonuscita e senza aver ancora raggiunto un accordo con un altro club."

E con il tweet di Romano, ora possiamo dire che è realmente finita. Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli.

Conte-Napoli: è finita

Riporta Romano:

“Antonio Conte ha deciso di LASCIARE il Napoli alla fine della stagione, è finita. Conte ha preso la sua decisione e ha informato il presidente De Laurentiis già un mese fa. Non ci sarà alcuna penale d’uscita: Conte lascerà senza buonuscita e senza aver ancora raggiunto un accordo con un altro club.”

Dunque, si è trattata di una decisione del salentino.

Chi sarà il sostituto?

Continua Romano su YouTube:

“È un rapporto che si chiude, da quanto mi risulta, senza alcun tipo di buona uscita. Antonio Conte non ha chiesto soldi, non ne sta facendo una questione economica, non ne sta facendo neanche una questione di progetto. Quindi chi vi sta raccontando, almeno da quanto mi risulta, che Conte e il Napoli non si siano trovati sul discorso progetto futuro racconta una cosa che in realtà non sta realmente accadendo.

Non è il progetto il problema, non è la buona uscita il tema di cui si sta parlando adesso. Quello che mi risulta è che Antonio Conte chiuderà un rapporto trasparente, ottimo, di amicizia con la famiglia De Laurentiis. E quando dico famiglia De Laurentiis parlo chiaramente del presidente Aurelio De Laurentiis, ma anche di chi gli sta vicino, quindi il rapporto rimane ottimo tra De Laurentiis e Conte.

Non è un tema di progetto, non è un tema di buona uscita, non ci sarà una buona uscita. E ripeto, Antonio Conte ha preso questa sua decisione da quanto mi risulta già da circa un mese. Quindi la scelta è totalmente da parte di Antonio Conte.

Su Sarri

Per il Napoli adesso sarà il momento di andare a fare delle scelte su chi sarà l’erede di Antonio Conte. In tanti nella giornata di oggi mi state ancora chiedendo il nome di Maurizio Sarri.

Su Maurizio Sarri continuo a ripetervi che dobbiamo capire quale sarà la scelta definitiva da parte del Napoli, perché oggi con questa notizia cade il primo pezzo del puzzle, il primo pezzo del domino, ovvero Antonio Conte.

Quindi vi confermo che Antonio Conte va via da Napoli, adesso sta al Napoli e al presidente De Laurentiis, che è pronto a prendere in mano la situazione nell’anno del centenario, per capire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Da quanto mi risulta la situazione con Maurizio Sarri è legata al Napoli stesso, cioè il presidente De Laurentiis dovrà decidere se vorrà procedere con Maurizio Sarri, con cui ci sono stati già dei contatti, oppure no.

Maurizio Sarri è in attesa, chiaramente c’è un desiderio di tornare a Napoli da tempo, ma c’è anche un’altra realtà, quella legata all’Atalanta.