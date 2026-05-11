Il mercato del Napoli è già tracciato: 60 milioni per Hojlund e Alisson

Poi dipenderà da cosa accadrà con Anguissa e Lobotka: se vanno via, vanno sostituiti in maniera adeguata. Gli altri colpi sarebbero Mario Gila e Anan Khalaili

Il mercato del Napoli non sarà una grande sorpresa. Anche perché alcuni acquisti sono programmati. Il primo è Hojlund il cui riscatto costa 44 milioni di euro. Riscatto obbligatorio. Come ricorda il Corriere dello Sport, non è obbligatorio ma avverrà ugualmente quello di Alisson Santos:

il club ha già deciso di esercitare versando altri 16,5 milioni, dopo i 3,5 per il prestito oneroso.

Poi, al momento, i colpi più probabili riguardano il difensore centrale della Lazio Mario Gila che sarebbe un ottimo colpo (anche se è spesso vittima di piccoli infortuni). Sicuramente piace a Conte (e piace anche a Sarri che comunque è in prima fila per l’eventuale successione). Un difensore che sa marcare, che sa stare addosso all’avversario, che toglie il fiato all’attaccante. Anche se a scadenza di contratto, Lotito non lo svenderebbe (conosciamo il presidente della Lazio). Molto probabilmente il Napoli dovrà spendere 20-25 milioni. Ricordiamo che anche McTominay era in scadenza di contratto ed è stato un affare.

Anan Khalili come erede di Di Lorenzo

Poi, a completare il mercato del Napoli c’è il nome nuovo, l’esterno di difesa che però ha una naturale propensione ad offendere: Anan Khalaili. È un esterno di destra, ha 21 anni, gioca in Belgio nell’Union Saint-Gilloise e nella Nazionale israeliana, è di Haifa. Un erede di Di Lorenzo con spiccate caratteristiche offensive

Poi c’è il nodo centrocampo. Là dipende da cosa accadrà. Certamente uno tra Anguissa e Lobotka lascerà. E Anguissa va sostituito in maniera adeguata, così come eventualmente Lobotka. Insomma, non è facile.