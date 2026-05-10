Il Liverpool ha chiesto le referenze al Real Madrid su Xabi Alonso

Dopo l’addio al Real Madrid, Xabi Alonso è stato accostato a diverse squadre e, nelle ultime settimane, si è mosso il Liverpool concretamente per lui. I Reds sono al momento quarti in classifica, ma fuori dalla lotta per il titolo già da un po’; questo ha portato alla mancanza di fiducia totale nei confronti di Arne Slot, che lo scorso anno vinse la Premier.

Xabi Alonso nella lista del Liverpool

Come riportato da As, è già da diverse settimane che il Liverpool sta cercando di capire la situazione legata a Xabi Alonso. Il tecnico ha lasciato il Real Madrid a gennaio e i Reds hanno messo in discussione Arne Slot, poiché i 450 milioni investiti quest’estate non hanno portato alla riconquista della Premier League per il Liverpool, né a poter lottare per il titolo.

Per questo motivo, scrive As, la dirigenza inglese ha voluto sapere in dettaglio cosa è realmente accaduto tra Xabi Alonso e il Real, per valutare al meglio il suo profilo, come ha fatto con tutti i candidati. Tra i due club ci sono buoni rapporti e ciò che ha chiesto il Liverpool ai blancos è stata come una lettera di referenze. Ora ci sarà un periodo di riflessione per il club per capire se è giusto puntare sull’allenatore spagnolo nella prossima stagione, o virare su un altro candidato.