Il Liverpool ha chiesto le referenze al Real Madrid su Xabi Alonso

As: i Reds stanno studiando la situazione in merito all'ex tecnico del Real, nella lista dei possibili sostituti di Slot.

Il Liverpool ha chiesto le referenze al Real Madrid su Xabi Alonso

Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso reacts during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium†in Jeddah on January 11, 2026. Real Madrid appointed Alvaro Arbeloa as new coach on January 12, 2026 after coach Xabi Alonso has left the club by mutual consent, a day after the team lost the Spanish Super Cup final against rivals Barcelona, AFP reports. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

Dopo l’addio al Real Madrid, Xabi Alonso è stato accostato a diverse squadre e, nelle ultime settimane, si è mosso il Liverpool concretamente per lui. I Reds sono al momento quarti in classifica, ma fuori dalla lotta per il titolo già da un po’; questo ha portato alla mancanza di fiducia totale nei confronti di Arne Slot, che lo scorso anno vinse la Premier.

Xabi Alonso nella lista del Liverpool

Come riportato da As, è già da diverse settimane che il Liverpool sta cercando di capire la situazione legata a Xabi Alonso. Il tecnico ha lasciato il Real Madrid a gennaio e i Reds hanno messo in discussione Arne Slot, poiché i 450 milioni investiti quest’estate non hanno portato alla riconquista della Premier League per il Liverpool, né a poter lottare per il titolo.

Per questo motivo, scrive As, la dirigenza inglese ha voluto sapere in dettaglio cosa è realmente accaduto tra Xabi Alonso e il Real, per valutare al meglio il suo profilo, come ha fatto con tutti i candidati. Tra i due club ci sono buoni rapporti e ciò che ha chiesto il Liverpool ai blancos è stata come una lettera di referenze. Ora ci sarà un periodo di riflessione per il club per capire se è giusto puntare sull’allenatore spagnolo nella prossima stagione, o virare su un altro candidato.

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