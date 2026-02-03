C’è anche Xabi Alonso tra i possibili successori di Guardiola al City. Non c’è più De Zerbi (Telegraph)

Nella lista dei potenziali successori di Pep Guardiola al Manchester City, c’è anche Xabi Alonso, reduce da un’esperienza di sei mesi con il Real Madrid. Anche il Liverpool, però, potrebbe essere interessato allo spagnolo, qualora volessero sostituire Arne Slot.

Come riportato dal Telegraph:

C’è la crescente convinzione che questa sarà l’ultima stagione di Guardiola sulla panchina del Manchester City. Ha vinto sei Premier League dalla sua nomina nel 2016 e il suo contratto scade nel 2027. Enzo Maresca, che ha lavorato al City come assistente di Guardiola, ha informato il Chelsea di aver parlato con i rappresentanti del City e della Juventus prima di essere esonerato il mese scorso dai Blues; anche lui è nella lista di possibili successori. Xabi Alonso pare essere conteso tra City e Liverpool; ha giocato per i Reds per cinque anni, e sarebbe il sostituto ideale di Arne Slot se dovesse essere esonerato. Nella lista c’è anche Cesc Fabregas, ammirato in Inghilterra e in Europa; lascerebbe il Como solo per una big. Si allontana De Zerbi, poiché la mancata qualificazione ai play-off di Champions col Marsiglia ha posto diversi dubbi.