Marca rivela: “Giocatori fingevano di dormire durante le riunioni con Xabi Alonso”
Nelle riunioni di Xabi Alonso regnava il caos: risatine, poco impegno e giocatori che fingevano di dormire. Un clima teso che spiega la recente rissa a Valdebebas.
Mentre in Spagna non si placa l’eco della clamorosa rissa tra Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, emergono nuovi e imbarazzanti retroscena sulla gestione dello spogliatoio del Real Madrid. A gettare ulteriore benzina sul fuoco di una stagione a dir poco complessa è il quotidiano Marca, che ha svelato dettagli poco edificanti risalenti al breve regno di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos.
Crollo disciplinare in casa Real Madrid
Secondo le indiscrezioni riportate dalla testata spagnola, il gruppo si è mostrato tutt’altro che compatto, specialmente nelle fasi più delicate della preparazione e dell’analisi tattica.
Marca racconta di un clima a dir poco surreale durante le sessioni video: alcuni giocatori avrebbero mostrato uno scarsissimo coinvolgimento, arrivando addirittura a fingere di dormire nel bel mezzo delle riunioni tecniche. Altri, invece, avrebbero partecipato in modo decisamente poco serio, lasciandosi andare a sussurri, risate e commenti fuori contesto, minando di fatto il lavoro e l’autorità dello staff.
Risatine e finti sonnellini contro Xabi Alonso
Queste nuove rivelazioni si incastrano in un momento esplosivo per i Blancos. Lo spogliatoio è infatti ancora profondamente scosso da quanto accaduto lunedì durante l’allenamento a Valdebebas, un episodio di forte tensione che ha portato a sanzioni pesanti per i diretti interessati (con Valverde non nuovo a certi scatti d’ira, visti i precedenti di tre anni fa con Baena). Un clima rovente che certifica le profonde crepe all’interno del club madrileno, dove la serenità sembra ormai un lontano ricordo.